Maria Sadowska i Michał Szpak znają się od dłuższego czasu. W 2017 roku wokalista oraz wokalistka, kompozytorka i reżyserka spotkali się w programie "The Voice of Poland" (ósmy sezon), gdzie pełnili funkcję trenerów.

Mimo że media sugerowały konflikt pomiędzy gwiazdami, Sadowska i Szpak darzą się sympatią.



Sadowska przyznała nawet w rozmowie z Jastrząb Post, że widzi popularnego wokalistę w jednym ze swoich filmów.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Maria Sadowska i Michał Szpak w "The Voice of Poland" TVP

"My z Michałem się bardzo lubimy. Zresztą, nagraliśmy piosenkę w ramach protestów kobiet. My się bardzo rzeczywiście ze Szpaczkiem kochanym lubimy i pewnie coś zrobimy prędzej czy później. Ja w swoich filmach zawsze myślę o ciekawych postaciach, zresztą w tym najnowszym filmie 'Miłość na pierwszą stronę' będzie wielu moich przyjaciół, wiele wspaniałych gwiazd. Muszę to przemyśleć. Michał jest tak charakterystyczny, że może znajdę dla niego jakąś rolę" - stwierdziła.

Reklama

Przypomnijmy, że Sadowska ma na koncie takie filmy jak "Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej", "Dzień kobiet", "Demakijaż" oraz "Dziewczyny z Dubaju".

Jej najnowsza produkcja - "Miłość na pierwszą stronę" ma trafić do kin jeszcze w tym roku.



Michał Szpak w 2021 roku zaliczył epizod w filmie "To właśnie miłość". Zagrał tam samego siebie. Dubbingował też postać Balthazara w filmie animowanym "Lego Przygoda 2".