Michał Szpak, Ralph Kaminski i inni pod domem Jarosława Kaczyńskiego. "Dziady"

Gwiazdy polskiej muzyki stworzyły niezwykły performance przed domem Jarosława Kaczyńskiego. W taki sposób wsparli strajk kobiet.

Michał Szpak poparł strajk kobiet

22 października polski Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis zezwalający na aborcję w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją.



Taka decyzja TK wywołała falę oburzenia - przez kolejne dni na ulicach polskich miast wyszły tysiące protestujących osób, które sprzeciwiają się zaostrzeniu przepisów aborcyjnych w Polsce.



Sprawę wsparło mnóstwo artystów. Na temat decyzji Trybunału Konstytucyjnego wypowiedzieli się m.in.: Ewa Farna, Tomasz Organek, Nergal, Mary Komasa, Maria Sadowska, Kayah, Peja, Ten Typ Mes, Taco Hemingway, Quebonafide, Sokół, Paluch, Tymek, DonGURALesko, Bedoes, Beata Kozidrak, Katarzyna Nosowska, Krzysztof Skiba, Kasia Kowalska i Renata Przemyk.



Popołudniu 31 października pod domem Jarosława Kaczyńskiego zaczął zbierać się tłum. O tym, że będzie się tam coś działo, dowiedzieli się z internetu.



"W dzień, w którym kiedyż nocą odprawiano w Polsce obrzęd Dziadów zapraszamy na DZIADY Mickiewicza na warszawski Żoliborz. Z inicjatywy mieszkańców ulicy Mickiewicza powstał performans oparty na tekście polskiego wieszcza. Duchy z drugiej części DZIADÓW wracają̨, żeby dostać to, czego zabrakło im za życia. I niektóre to dostają̨. Inne zamiast dostać to, czego chcą̨, dostają̨ to, czym same szczodrze obdarowywały innych i czego wcale nie chciałyby doświadczyć́ na własnej skórze. Karma is bitchy" - tak brzmiał opis wydarzenia.

Akcja rozgrywała się w dwóch mieszkaniach, a na parapetach stały duże głośniki. W wydarzeniu wzięli udział m.in. Michał Szpak, Krzysztof Zalewski, Natalia Przybysz, Maria Sadowska i Ralph Kaminski.