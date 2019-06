Michał Szpak pokazał prywatne zdjęcie z Pauliną Biernat. Są parą? [INSTAGRAM]

Ponad 6 tys. polubień zdobyło czarno-białe zdjęcie opublikowane na instagramowym profilu Michała Szpaka. Na kolanach wokalisty siedzi Paulina Biernat, jego partnerka z programu "Taniec z gwiazdami".

Paulina Biernat i Michał Szpak w 2015 r. /Mariusz Grzelak / Reporter

Życie prywatne Michała Szpaka od dawna budzi gorące emocje, a plotkarskie serwisy wciąż zastanawiają się, kto jest partnerką lub partnerem jurora "The Voice of Poland".



Od dłuższego czasu trwają spekulacje, że Szpak jest związany z Pauliną Biernat, której partnerował w programie "Taniec z gwiazdami" w 2011 r.

Tancerka latem 2017 r. rozstała się z narzeczonym, co przyznała dopiero niespełna rok później.

Teraz na instagramowym profilu Szpaka możemy zobaczyć ich wspólne zdjęcie, które tylko podgrzało spekulacje.

Wokalista dodał tylko hasztagi #nomakeup i #cheers.

"Cudne, mam nadzieję, że to zdjęcie oznacza związek, a nie namieszanie nam w głowach" - napisała jedna z fanek.

Inni z kolei piszą, że Szpaka i Biernat łączy po prostu przyjaźń.

Przypomnijmy, że na początku września 2018 r. Michał Szpak wypuścił płytę "Dreamer", która zadebiutowała na szczycie polskiej listy bestsellerów. Z tego wydawnictwa pochodzą przeboje "Don't Poison Your Heart", "King of the Season" (posłuchaj!), "Rainbow" (posłuchaj!) i "Dreamer (Thanks To My Friends)" (posłuchaj!).

