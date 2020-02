Michał Szpak po rozstaniu z menedżerem: Mam się świetnie

Spore zmiany w zawodowym życiu Michała Szpaka. Wokalista poinformował, że jego nowym menedżerem został Maciej Durczak, mąż i opiekun Ani Wyszkoni.

Michał Szpak ma nowego menedżera

O zmianach poinformował Michał Szpak na swoim profilu na Facebooku.

"Z dniem 1. stycznia na wszelkich polach zakończyła się moja współpraca z firmą MUSICART. Wzrastałem przy Was w siłę i na zawsze będzie we mnie wdzięczność za wiarę, gdy nikt inny nie wierzył. Szczerze Dziękuję Wam za wykonaną pracę! Jednocześnie pragnę poinformować, że nowym kontaktem we wszystkich sprawach zawodowych staje się agencja Rock House Entertainment" - napisał wokalista (pisownia oryginalna).

Nowym menedżerem trenera "The Voice of Poland" został Maciej Durczak, mąż i opiekun Ani Wyszkoni.

Jego firma zajmuje się też interesami takich wykonawców, jak m.in. Kasia Kowalska, Lady Pank, Krzysztof, Piotr i Wojciech Cugowscy oraz Małgorzata Ostrowska.



"Na koniec chciałbym napisać, że mam się świetnie!!!" - podkreśla Szpak, który finiszuje z trasą "The Moon".



Nieco inaczej rozstanie przedstawia Musicart.

"Informujemy, że Agencja J&J Musicart nie przedłużyła umowy agencyjnej z Michałem Szpakiem, która wygasła z dniem 1 stycznia 2020 r. i nie zajmuje się już prowadzeniem Jego kariery artystycznej. Wszystkie zawarte przez nas umowy na występy Artysty w roku 2020 będą wykonane zgodnie z ich treścią, natomiast w sprawie kolejnych koncertów prosimy kontaktować się z nowym managementem Michała Szpaka. Jednocześnie pragniemy poinformować ich potencjalnych organizatorów, że w sprawie licencji na publiczne wykonania wszystkich utworów z albumów 'Byle Być Sobą' oraz 'Dreamer' w tym największych przebojów artysty takich jak m.in. 'Color Of Your Life', 'Jesteś Bohaterem', 'Byle Być Sobą' czy 'Don't Poison Your Heart' należy kontaktować się z firmą Jaguarec Sp. z o.o. oraz SM Publishing Sp.z o.o., które są współwłaścicielami praw autorskich do tego repertuaru" - czytamy.

"To będzie na pewno ciekawy czas pełen różnych zwrotów akcji i kreatywności. Rok artystycznego ekshibicjonizmu :)" - zapowiada nowy etap w karierze Michał Szpak.



Dyskografię wokalisty zamyka wydany na początku września 2018 r. album "Dreamer", który zadebiutował na szczycie polskiej listy bestsellerów. Z tego wydawnictwa pochodzą przeboje "Don't Poison Your Heart", "King of the Season", "Rainbow" i "Dreamer (Thanks To My Friends)".

