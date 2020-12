Michał Szpak ostro reaguje na słowa Rydzyka. "A kysz!"

Michał Szpak nie boi się wyrażać swoich poglądów. Wcześniej czynnie włączył się w Strajk Kobiet, teraz odpowiedział na słowa Tadeusza Rydzyka, które wywołały kontrowersje w całym kraju.

Michał Szpak często komentuje sytuację w kraju

Michał Szpak jest znany z tego, że nie boi się mówić głośno, co myśli.



Gdy wybuchł strajk kobiet, wspólnie z Pawłem Swiernalisem nagrali piosenkę "Polska jest kobietą".



Później włączył się w performance - artyści wystawili "Dziady" Adama Mickiewicza wyreżyserowane przez Oskara Sadowskiego.

Wszystko odbywało się pod domem Jarosława Kaczyńskiego, a w akcji wzięli udział m.in. Michał Szpak, Krzysztof Zalewski, Maria Sadowska i Ralph Kaminski. Opublikowali również protest song "Moje Ciało, Mój Wybór".



Kolejny raz wypowiedział się po kontrowersyjnych słowach Tadeusza Rydzyka, które wypowiedział podczas 29. urodzin Radia Maryja. Mówił m.in. o biskupie Edwardzie Janiaku, bohaterze filmu Sekielskich "Zabawa w chowanego". Stwierdził, że ksiądz zgrzeszył, ale "kto nie ma pokus?".

Te zdania odbiły się w kraju głośnym echem. Odniósł się do nich również Michał Szpak. "Sługa, który aspiracje miał na anioła, stał się upadłym, tuszowanie pedofilii to nie kradzież batonika z osiedlowego sklepu. Jak to się nazywa?! Hipokryzja!!! A kysz!" - napisał na InstaStory.