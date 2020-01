Michał Szpak o wyrzuceniu Violet Oliferuk z "The Voice of Poland": Przeżywałem

Michał Szpak w rozmowie z Party.pl ujawnił, jak wyglądały kulisy wyrzucenia jego przyjaciółki Violet Oliferuk z programu "The Voice of Poland".

Michał Szpak skomentował relację z Violet Oliferuk w "The Voice of Poland" /Gałązka / AKPA

Przypomnijmy, że w dziesiątej edycji "The Voice of Poland", Michał Szpak podczas przesłuchań w ciemno zwerbował do swojej drużyny swoją przyjaciółkę Violet Oliferuk.

Reklama

Uczestniczka dotarła do nokautu, gdzie ostatecznie pożegnała się z programem.

"Stało się. WYWALIŁ MNIE!!! Dziękuje za ten przecudowny czas w programie. Nauczyłam się bardzo dużo i poznałam cudownych ludzi. To był jeden z najlepszych momentów w moim życiu, które sprowadziły mnie z powrotem do czegoś, co kocham robić od momentu, gdy byłam marzycielem. Urodziłam się po to, żeby być na scenie koniec kropka" - napisała po programie Violet.

"Moja pasja jest silniejsza więc ja uciekam do studia i walczę o swoje pierwsze dziecko!!!!! Psiapsi chce Ci podziękować za to, że jesteś przy mnie i że zawsze mogę na Ciebie liczyć! Jesteś prawdziwym przyjacielem! Kocham Cię moja psiapsi psiapsi siostro forever and ever! Ale obiecuję, że Ci się odwdzięczę za to, że mnie wyrzuciłeś z programu! Pożałujesz tego!!!!!!" - zwróciła się do Michała Szpaka.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Violet Oliferuk w "The Voice of Poland" TVP

W rozmowie z Party.pl wokalista i trener "The Voice of Poland" przypomniał całą sytuację i opowiedział o jej kulisach.

"Jeśli mam być sprawiedliwy, to nie mogę z powodu własnych uczuć skrzywdzić kogoś, kto jest lepszy. W życiu nie ma łatwych decyzji. (...) Violka się rozwija i robi swoje utwory. Wspieram ją w tym jako przyjaciel, już poza programem" - mówił Szpak.

Trener dodał tez, że bardzo mocno przeżył swoją decyzję, gdyż była dla niego wyczerpująco emocjonalnie. "Myślę, że nic się między nami nie zmieniło" - stwierdził.

"The Voice of Poland" przed startem 10. edycji 1 / 19 Margaret Źródło: AKPA udostępnij

Violet Oliferuk poznała Michała Szpaka ponad osiem lat temu na wspólnym koncercie w Warszawie.

"Od tamtej pory strasznie się przyjaźnimy i bardzo się uwielbiamy" - zdradziła uczestniczka w jednym z wywiadów w ubiegłym roku.

Violet Oliferuk pochodzi z Bielska Podlaskiego, ale jako nastolatka postanowiła wyruszyć w podróż za marzeniami, która ostatecznie zaprowadziła ją do Los Angeles. Obecnie, razem z siostrami, Violet zajmuje się firmą medyczną, ale jej największym marzeniem jest śpiewanie. Wiedziała o tym już jako mała dziewczynka, kiedy słuchała utworów swoich ulubionych wokalistek, m.in. Joss Stone, Lauryn Hill, Toni Braxton czy Christiny Aguilery.

Przed laty Violet i Szpak mieli iść wspólnie do "X Factor". Oliferuk razem z siostrami pojawiła się też w polskim "Top Model".