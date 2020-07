Michał Szpak jako Edyta Górniak i Conchita Wurst. Nowy spot Netflixa hitem sieci

Michał Szpak wystąpił w najnowszym spocie reklamowym Netflixa, w którym promuje nowy film platformy – "Eurovision Song Contest: Historia zespołu Fire Saga". W nagraniu widzimy wokalistę przebranego m.in. za Edytę Górniak.

26 czerwca premierę miał pełnometrażowy film o Eurowizji "Eurovision Song Contest: Historia zespołu Fire Saga". W rolach głównych wystąpili: Will Ferrell, Rachel McAdams, Pierce Brosnan oraz Dan Stevens.

"Dwoje małomiasteczkowych piosenkarzy postanawia spełnić marzenia, biorąc udział w największym konkursie wokalnym świata" - czytamy w opisie dystrybutora.

Przez produkcję przewinęły się też gwiazdy Eurowizji: Conchita Wurst, Demi Lovato, Graham Norton, Salvador Sobral, Anna Odobescu, Bilal Hassani, Loreen, Alexander Rybak, Netta i Jamala.



Wideo