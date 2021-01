Michał Kaczmarek: Zobacz charytatywny koncert dla Jerzyka

Na stronach Interii możecie zobaczyć specjalny charytatywny koncert na rzecz chorego Jerzyka. W akcję wsparcia zaangażował się znany z wielu telewizyjnych programów Michał Kaczmarek (od pewnego czasu na scenie posługuje się tylko samym nazwiskiem).

Kaczmarek zaśpiewał dla Jerzyka /materiały prasowe

Z początkiem roku każdy ma swoje noworoczne postanowienia. Świetnie, jeżeli takie nowe początki mogą przyczynić się do czyjegoś szczęścia. A dla każdego co innego jest szczęściem. Dla małego Jerzyka szczęściem jest... życie.

Jerzyk, by przeżyć potrzebuje 800 tys. złotych na operację ratującą mu życie. Do tej pory dziecko przeszło dwie ciężkie operacje serca i osiem zabiegów ratujących jego życie. Chłopiec przez dwa lata mieszkał w szpitalu, był wiele razy reanimowany. Jego stan zdrowia spowodował, ze żaden polski szpital nie chce podjąć się leczenia. Jedyną szansą na życie są dla niego dwie operacje w Genewie.

W nagłośnieniu zbiórki dla Jerzyka pomaga Fundacja Grupy PKP. W akcję włączył się Kaczmarek - wokalista o nie tylko niezwykłym głosie, ale też niezwykłej wrażliwości. Zaśpiewa kilka dobrze znanych przebojów, ale też swoje autorskie piosenki, wśród których będziecie mogli usłyszeć jego ostatni singel "Ten wiersz", autorstwa Marka Kościkiewicza.

Zapraszamy do obejrzenia jego koncertu, a zamiast biletu - wesprzyjcie leczenie Jerzyka. Liczy się każda złotówka. Pieniądze można wpłacać na konto nr 59 1320 0019 1649 3010 2000 0017, w treści przelewu wpisując "darowizna na cele statutowe - dla Jerzyka".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kaczmarek: Zobacz charytatywny koncert "Gramy dla Jerzyka" materiały promocyjne

"Cierpienie powoduje u mnie bunt. Szczególnie, kiedy słyszę o cierpieniu dzieci. Nie mogę pogodzić się z tym, że dzieci cierpią, a nawet umierają tylko dlatego, że nie wystarczyło pieniędzy, żeby im pomóc. Najchętniej zagrałbym koncert dla każdego chorego dziecka. Tym razem zaśpiewam dla Jerzyka. Wierzę, że pomoże to otworzyć Wasze serca i Wasze portfele i razem pomożemy mu wygrać wyścig z czasem" - zapowiadał Michał Kaczmarek.

33-letni wokalista zaczynał od rodzinnego muzykowania. Rodzina Kaczmarków znana była z muzykalności. Ojciec miał muzeum starych instrumentów, przez wiele lat zajmował się ich tworzeniem i renowacją. Czwórka rodzeństwa również zajmowała się muzyką. W domu rozbrzmiewały klarnet, kontrabas, saksofon, pianino czy trąbki.

Michał już jako kilkulatek występował z rodzinną kapelą ludową. W szkole muzycznej wykładowcy namawiali go na klasykę. Kaczmarek jednak skierował swoje kroki w stronę jazzu i rozrywki.



Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Michał Kaczmarek Halo, ja czekam

Inspiracja twórczością Andrzeja Zauchy i Czesława Niemena spowodowały, że Kaczmarek został zauważony i zapamiętany zarówno przez krytyków, jak i przez publiczność. Interpretacje ich piosenek przyniosły mu liczne nagrody na festiwalach ogólnopolskich i międzynarodowych, jak np. Grand Prix i nagroda publiczności na ogólnopolskim Festiwalu Pamięci Andrzeja Zauchy "Serca Bicie", nagroda radia Zet Gold na Grechuta Festival w Krakowie, Superdebiuty na Festiwalu w Opolu czy Grand Prix na festiwalu Slavianski Bazaar w Witebsku.

Kaczmarek współpracuje z Royal Symphony Orchestra, Modern Symphony Orchestra, Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia i Beethovenowską Orkiestrą Symfoniczną. Był solistą na trasach, prezentujących symfoniczne aranżacje twórczości największych światowych artystów: Michaela Jacksona, Freddiego Mercury, Whitney Houston czy Franka Sinatry. W ramach projektu British Rock Symphony zagrał m.in. na Life Festival w Oświęcimiu obok Stinga, Jassie Ware i Erica Claptona.



Michał współpracował z m.in. Tatianą Okupnik, Anią Wyszkoni, Januszem Szromem czy grupą Rezerwat. Na początku 2010 roku wokalista rozpoczął współpracę z Adamem Konkolem, liderem zespołu Łzy. To właśnie ten gitarzysta napisał muzykę i teksty na debiutancki album Kaczmarka - "Czekając na miłość" (2011). Do autorskiego projektu "Brand New Man" (2016) zaprosił m.in. Krystynę Prońko. Obecnie pracuje nad nową płytą z Markiem Kościkiewiczem.



W 2020 r. przypomniał się szerszej publiczności w nowym muzycznym show Polsatu "The Four. Bitwa o sławę". Zobacz odcinek z jego udziałem: