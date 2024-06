W ciągu pięciu dekad Michał Bajor stworzył charakterystyczny styl (posłuchaj!), którym do dziś zachwyca kolejne już pokolenia fanów. Nazywany jest najlepszym aktorem wśród piosenkarzy i najlepszym piosenkarzem wśród aktorów.

"W ogóle nie wierzę w to, że minęło już 50 lat. Jak zacząłem śpiewać, miałem 16 lat, a jak zacząłem grać w filmie - 17. Liczę te lata nie od jakiejś przygody, tylko dlatego, że były to moje pierwsze honoraria. Właśnie mając 16 lat, dostałem pierwsze honorarium za występ w Sopocie, gdzie otwierałem dzień międzynarodowy. Maryla Rodowicz dostała wtedy Grand Prix za 'Małgośkę'. Moje honorarium wyniosło 600 zł, nie pamiętam tylko, jakie to były pieniądze w nominałach" - wspominał swoje początki w agencji Newseria Lifestyle Michał Bajor.

Reklama

W 2024 roku Michał Bajor świętował na festiwalu w Opolu jubileusz 50-lecia działalności artystycznej. W bliskim sobie mieście piosenkarz uroczyście odsłonił mural ze swoją podobizną.

Michał Bajor robi przerwę. Czeka go operacja. "Uciekałam całe lata"

W najnowszym poście na Instagramie Michał Bajor zapowiedział, że jak co roku lato jest dla niego momentem oddechu od koncertów. Jednak w tym roku wokalista będzie musiał też podreperować zdrowie.



"Oczywiście tego lata przyjdzie też dla mnie czas na lekki odpoczynek, niemniej nie obędzie się również bez artroskopii prawego kolana, od której uciekałem przez całe lata, ale już dłużej nie mogę. I w związku z tym wszystkim nie będę regularnie - do końca września - udzielał się w mediach społecznościowych. Co nie znaczy że 'w ogóle', ale jednak rzadziej. Licząc na Państwa wyrozumiałość pozdrawiam i do następnego" - napisał.