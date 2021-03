Michael Stanley nie żyje. Przegrał walkę z chorobą

Michael Stanley, piosenkarz, znany również z kariery radiowej, zmarł w wieku 72 lat. Zmagał się z rakiem płuc.

Stanley odniósł sukces na krajowej liście przebojów z albumem "He Can't Love You".



Był znany także jako DJ w stacji radiowej 98.5 WNCX. Z radia odszedł w lutym 2021 roku, po 30 latach pracy na antenie. Powodem był zły stan zdrowia.

Jego kariera muzyczna rozpoczęła się w zespołach The Tree Stumps i Silk. W 1969 roku podpisał solowy kontrakt płytowy i założył Michael Stanley Band.



Grupa nagrała 11 albumów studyjnych i ustanowiła rekordy frekwencji na koncertach w Ohio, ale popularność w całych Stanach Zjednoczonych zyskali dopiero, gdy "He Can't Love You" trafiło na listę Top 40 Billboardu w 1981 roku. W 1983 roku w zestawieniu znalazł się również utwór "My Town".



Clip He Can't Love You

Stanley ukończył ostatni album przed śmiercią, a "Tough Room" zostanie wydany pośmiertnie jeszcze w tym roku.



Oddając hołd zmarłemu gwiazdorowi, szefowie Rock and Roll Hall of Fame w Cleveland wydali oświadczenie, w którym nazwali go "najbardziej ukochanym muzykiem, autorem tekstów i rockmanem naszego miasta".