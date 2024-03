Zmarły w 2009 roku Michael Jackson doczekał się trójki dzieci, wszystkie z nich są już pełnoletnie. 27-letni Prince, 25-letnia Paris i 22-letni Blanket (zwany dziś Bigi) byli niezwykle ważni dla swojego ojca. Z okazji premiery musicalu "MJ: Musical" pojawili się, by celebrować jego spuściznę.

Michael Jackson: Tak zmieniły się dzieci Króla Popu. Co dziś robią?

Spektakl pojawił się na londyńskim West Endzie po wielkim sukcesie w USA - nominowano go 10-krotnie do prestiżowej nagrody Tony. "MJ: Musical" powstał przy pomocy i za zgodą rodziny Jacksonów.

W głównych rolach produkcji występują m.in. Myles Frost jako Michael Jackson, Ashley Zhanghaza jako jego ojciec, Joseph Jackson, a także Mitchell Zhanghaza jako mały Michael.

Obserwatorów zaskoczyła wspólna obecność rodzeństwa, a także nieco zasępione miny na ściance i poza nią. Jedynie najstarszy syn wydawał się być w szampańskim nastroju.

Zdjęcie Prince, Paris i Bigi Jackson w marcu 2024 roku / John Phillips/Getty Images / Getty Images

Z trójki dzieci tylko Paris zajęła się muzyką. W 2020 roku wydała swój jedyny dotąd album, "Wilted". Poza tym działa także w modelingu. "Myślę, że on zawsze na mnie w jakiś sposób wpływa. Cały czas krążyłam wokół tej kreatywności, jestem pewna, że sporo się od niego nauczyłam" - mówiła o zmarłym ojcu w 2021 roku Paris Jackson.

27-letni Prince wspominał w jednym z wywiadów, że nie odziedziczył talentu po Królu Popu. Rozwija się za to w innych dziedzinach. "Moją przewodnią zasadą jest ciągłe uczenie się. Ukończyłem szkołę, ale to nie znaczy, że przestałem się uczyć. Mój ojciec też mawiał: gdy przestajesz się rozwijać, to chwila w której umierasz’" - mówił. "Gdybym pomyślał o byciu artystą, moja rodzina byłaby ze mną bardzo szczera i powiedziałaby mi, że to nie dla mnie. Nie mam głosu do śpiewania i zajęło mi trochę czasu, zanim nauczyłem się, czym jest rytm, ale przynajmniej go opanowałem. Po prostu nie umiem tańczyć" - dodawał syn gwiazdora. Prince w 2019 r. ukończył z wyróżnieniem studia z biznesu na Loyola Marymount University w Los Angeles.

Blanket, który zmienił w 2015 roku imię na Bigi, jest za to najbardziej tajemniczym z dzieci Jacksona. Swó pseudonim Blanket (koc) pojawił się za sprawą skandalu w Berlinie, kiedy to Michael Jackson witając swoich fanów, pojawił się na hotelowym balkonie ze swoim synkiem, którego trzymał pod pachą i zasłaniał mu głowę właśnie kocem.