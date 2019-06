Michael Hutchence (INXS): Jest pierwszy zwiastun dokumentu "Mystify"

Do sieci trafiła pierwsza oficjalna zapowiedź dokumentu "Mystify", opowiadająca o życiu i śmierci lidera INXS Michaela Hutchence'a.

Michael Hutchence zmarł w wieku 37 lat /Ebet Roberts/Redferns /Getty Images

Michael Hutchence, frontman INXS - kultowego zespołu, odnoszącego największe sukcesy na przełomie lat 80. i 90. - zmarł 22 listopada 1997 roku w wieku 37 lat. Śmierć muzyka do dziś budzi mnóstwo wątpliwości.

Ciało artysty odnaleziono w pokoju hotelowym. "Był w pozycji klęczącej z twarzą opartą o drzwi. Zawiązał pasek ze skóry węża na mechanizmie zamykającym automatyczne drzwi i tak mocno szarpnął głową do przodu, że rozerwał klamrę" - można było przeczytać w raporcie policji.



Sekcja zwłok wykazała obecność w organizmie Michaela Hutchence'a alkoholu, kokainy, prozaku oraz innych leków uspokajających. Po zamknięciu dochodzenia policja oficjalnie oświadczyła, że przyczyną śmierci 37-latka było samobójstwo przez powieszenie.



Jedna z nieoficjalnych teorii, którą podchwyciły media, mówiła o śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku spowodowanego asfiksją autoerotyczną. To praktyka seksualna polegająca na pozbawianiu organizmu tlenu w celu osiągnięcia zaspokojenia erotycznego. Jedną z metod wyczerpania tlenu jest m.in. samouduszenie poprzez zaciskanie szyi np. paskiem.

Wideo Mystify Michael Hutchence 2

Sprawa śmierci Hutchence'a to jeden z wątków, który w nowym filmie dokumentalnym na temat artysty - "Mystify" - poruszył reżyser Richard Lowenstein, prywatnie wieloletni przyjaciel gwiazdora. Twórca ma nadzieję, że dzięki jego obrazowi wszelkie niejasności zostaną rozwiane.

"Niestety, plotka o śmierci Michaela z powodu auto-erotycznego uduszenia, została rozsiana przez ludzi, którzy nie chcieli ujawnić, że miał on depresję i nie był szczęśliwy. Prasa oszalała, a nie było żadnych dowodów. 160-stronicy raport z sekcji zwłok nie podał ani jednego argumentu za tą teorią" - komentował Lowenstein.

Na początku czerwca do sieci trafił pierwszy oficjalny zwiastun dokumentu. Widzimy w nim fragmenty niepublikowanych nigdzie wcześnie nagrań, na których wokalista pojawia się w towarzystwie rodziny i bliskich znajomych.

Oficjalna data emisji dokumentu nie jest jeszcze znana. Do tej pory film można było obejrzeć podczas festiwalu filmowego Tribeca. Chęć zaprezentowania widzom obrazu zgłosiła również stacja BBC.



Wideo Mystify Michael Hutchence - Official Trailer

5 lipca ukaże się natomiast specjalna ścieżka dźwiękowa "Mystify - A Musical Journey With Michael Hutchence". Nad jej stworzeniem pracowali Chris M. Murphy (wieloletni menedżer INXS) oraz Mark Edwards.

"Przez ponad cztery tygodnie Mark i ja siedzieliśmy po nocach i prowadziliśmy podróż po dorobku Michaela, próbując stworzyć z tego nowe dzieło. Nie obyło się bez wielu wzruszeń. Wiemy, że Michaelowi bardzo by się to spodobało. Pewnego razu w środku nocy Mark zadzwonił do mnie ze studia krzycząc: 'Stary, w tym pomieszczeniu jest mnóstwo duchów!'. Za każdym razem, gdy nie mogłem się zdecydować, czy Michaelowi podobałby się taki kształt utworu, padałem na kolana i modliłem się do niego oraz do boga. Zawsze mi odpowiadali" - opowiada Chris M. Murphy.

Singlem promującym ścieżkę dźwiękową został wykonany przez Hutchence'a utwór "Spill The Wine", cover Erica Burdona & War.