Michael Bublé opublikował poruszające nagranie. Pokazał swojego syna

Michael Bublé wraz z żoną Luisaną Lopilato w czasie pandemii są w stałym kontakcie z fanami. Od kilku tygodni wspólnie nagrywają relacje live na Instagramie.

Ostatnio na nagraniu pokazał się także najstarszy syn pary - Noah.

Przypomnijmy, że 4 listopada 2016 r. Michael Bublé i jego żona, argentyńska aktorka i modelka Luisana Lopilato potwierdzili spekulacje, że ich 3-letni synek Noah choruje na nowotwór. We wcześniejszych doniesieniach mediów informowano, że lekarze początkowo podejrzewali u Noah świnkę. Po szeregu badań okazało się, że chłopiec jest chory na raka wątroby.

"Mówienie o tym sprawia wiele bólu. Kiedy otrzymaliśmy diagnozę... Moje życie się skończyło" - mówił trzy lata temu w jednym z wywiadów.

Michael Bublé, krótko po ujawnieniu informacji o chorobie dziecka, odwołał udział w galach BBC Music Awards i Brit Awards (miał być prowadzącym na tej drugiej imprezie) oraz tymczasowo zawiesił karierę. Tak samo uczyniła Luisana Lopilato, która również skupiła się na życiu rodzinnym.



Chłopiec leczony był w Los Angeles - w grudniu 2016 r. przeszedł operację usunięcia guza. Operacja i leczenie okazały się skuteczne, chłopiec wrócił do zdrowia, a muzyk znów zaczął koncertować.

Na najnowszym nagraniu mogliśmy zobaczyć 6-letniego już Noah, który wraz z rodzicami zasiadł przed kamerą.



Wideo