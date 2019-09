Karolina Leszko i Michael Bublé zaśpiewali w duecie w Krakowie: Ale niespodzianka! [WIDEO]

Spore zaskoczenie przeżył Michael Bublé podczas koncertu w Tauron Arenie Kraków, gdy na moment oddał mikrofon jednej z fanek pod sceną. Okazało się, że była to znana z m.in. "The Voice of Poland" i "Must Be The Music" Karolina Leszko.

Kanadyjski wokalista Michael Bublé wystąpił 19 września w Atlas Arenie w Łodzi i dzień później w Tauron Arenie Kraków.

Podczas występów promujących płytę "love" (na okładce znalazł się jedynie graficzny znak "❤") z listopada 2018 r. nie brakuje rozmów z fanami pod sceną.

W Krakowie mikrofon otrzymała pochodząca z tego miasta Karolina Leszko (nie należy mylić jej z Karoliną Leszko-Tyszyńską, byłą już wokalistką grupy Złoty Maanam, obecnie znanej pod nazwą ExMaanam).

Gdy Karolina zaczęła śpiewać, Kanadyjczykowi niemal odebrało mowę. Zobaczcie sami ich duet w przeboju "When I Fall In Love":

Karolina Leszko ma całkiem spore doświadczenie sceniczne - widzowie mogą ją pamiętać z pierwszej edycji "The Voice of Poland" (dołączyła do grupy Kayah). Na etapie bitew odpadła z późniejszym finalistą Mateuszem Krautwurstem, a trenerzy mówili o niej wprost - "genialna". To właśnie przez nią Kayah chciała zrezygnować z "The Voice of Poland", nie mogąc wybrać osoby, która ma pożegnać się z programem.

Karolina w duecie z grającym na klawiszach Alexem Sito pojawiła się też w siódmej edycji "Must Be The Music" - mimo pozytywnych ocen jurorów (trzy głosy na "tak") nie znaleźli się jednak w półfinałach.

Jesienią 2015 r. Leszko ponownie próbowała swoich sił w "The Voice of Poland" - podczas przesłuchań w ciemno wszyscy trenerzy (Andrzej Piaseczny, Edyta Górniak, Maria Sadowska, Baron i Tomson) obrócili swoje fotele.

Wokalistka zdecydowała się przystąpić do drużyny Andrzeja Piasecznego, który w nietypowy dla siebie sposób zaprosił ją - zza fotelu wyszedł na scenę, zaśpiewał "Stay With Me" i ucałował w rękę.

"Ostatnim razem wybrałam nie chcę powiedzieć, że źle, ale nie udało się przejść dalej" - tak Karolina tłumaczyła akces do ekipy Andrzeja Piasecznego.

W 2017 roku wystąpiła ze swoim singlem "Oboje wiemy" w koncercie Debiuty podczas Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.

Wśród licznych wyróżnień na swoim koncie ma m.in. srebrną nagrodę im. Andrzeja Zauchy za wykonanie piosenki "Gdzie ta muzyczka" podczas 10. Festiwalu "Serca Bicie" pamięci Andrzeja Zauchy w Bydgoszczy (2018).

Od lat jest zapraszana jako solistka do udziału w dużych projektach muzycznych, takich jak Michael Jackson Symfonicznie, Whitney Houston Symfonicznie, Frank Sinatra Symfonicznie czy Abba Symfonicznie.

Karolina Leszko jest absolwentką wokalistyki jazzowej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Od 2016 roku prowadzi zajęcia z emisji głosu a także interpretacji piosenki w Krakowskiej Szkole Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. Regularnie prowadzi warsztaty wokalne z młodzieżą.