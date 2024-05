Po dwóch solowych materiałach kompilacyjnych, czyli "Tales From Six Feet Under" (2021 r.) i "Tales From Six Feet Under Vol. II" (2022 r.), album "The Obsession" będzie debiutem Charlotte Wessels w barwach austriackiej Napalm Records. Jego premiera odbędzie się 20 września.

W przeciwieństwie do poprzednich solowych dokonań 37-letniej wokalistki z Niderlandów, tym razem w nagraniach wzięli udział trzej inni byli członkowie symfometalowego Delain: Timo Somers (gitara), Otto Schimmelpenninck Van Der Oije (bas) i Joey Marin De Boer (perkusja). Na "The Obsession" usłyszymy także Sophię Vernikov (fortepian / organy Hammonda) i Elianne Anemaat (wiolonczela). Dodatkowe aranżacje przygotował Vikram Shankar (Silent Skies, Pain Of Salvation). Miks wykonał Guido Aalbers (Muse, Coldplay, The Gathering). Masteringiem zajął się Andy VanDette (Porcupine Tree, Vola, Dream Theater).



Reklama

Na "The Obsession", który ma być najciężej brzmiącym materiałem Charlotte Wessels, wystąpiły gościnnie Alissa White-Gluz, kanadyjska wokalistka szwedzkiego Arch Enemy (utwór "Ode To The West Wind"), i stojąca przy mikrofonie w niderlandzkiej formacji Epica Simone Simons (kompozycja "Dopamine").

Przypomnijmy, że Charlotte Wessels, zajmująca się nie tylko śpiewaniem, ale i komponowaniem muzyki, opuściła szeregi Delain w 2021 roku właśnie po to, by poświęcić się karierze solowej.

Pierwszym singlem promującym longplay "The Obsession" Charlotte Wessels jest "The Exorcism". Nakręcony do niego teledysk możecie zobaczyć poniżej:

Wideo Charlotte Wessels - The Exorcism (Official Video)

Charlotte Wessels - szczegóły albumu "The Obsession" (tracklista):

1. "Chasing Sunsets"

2. "Dopamine"

3. "The Exorcism"

4. "Soulstice"

5. "The Crying Room"

6. "Ode To The West Wind"

7. "Serpentine"

8. "Praise"

9. "All You Are"

10. "Vigor And Valor"

11. "Breathe"

12. "Soft Revolution".