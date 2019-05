Metallica zaczęła trasę po Europie. Niespodzianki w setliście

1 maja koncertem w Lizbonie (Portugalia) grupa Metallica rozpoczęła europejską odsłonę trasy "Worldwired Tour".

Wiadomo, że trasa koncertowa "Worldwired Tour 2019" potrwa do listopada. W jej ramach Metallica 21 sierpnia zagra na PGE Narodowym w Warszawie.

Za nami trzy pierwsze koncerty - w Lizbonie (Portugalia), Madrycie i Barcelonie (Hiszpania).

Zespół wprowadził pewne zmiany w setliście - po latach fani mogli usłyszeć takie utwory, jak m.in. "The God that Failed", "Frantic", "Lords of Summer" i "The Thing That Should Not Be".

W repertuarze oczywiście nie mogło zabraknąć takich klasyków, jak m.in. "Enter Sandman", "Nothing Else Matters", "Seek & Destroy", "Master of Puppets", "One", "The Unforgiven", "For Whom the Bell Tolls".

Z ostatniej płyty "Hardwired... To Self - Destruct" (2016) zespół wykonuje obecnie "Hardwired", "Here Comes Revenge", "Lords of Summer" i "Moth Into Flame".



