Choć od lipcowych koncertów Metalliki minęło już trochę czasu, to jeden moment szczególnie zapadł w pamięć fanów. Legenda thrash metalu nie tylko dwukrotnie zagrała na wypełnionym po brzegi PGE Narodowym , ale także po raz kolejny udowodniła swoją miłość do polskiej publiczności.

To nie pierwszy raz, kiedy Metallica zaskoczyła polskich fanów wykonaniem utworu w ich ojczystym języku. Wcześniej zespół zaprezentował już "Wehikuł Czasu" Dżemu i "Sen o Warszawie" Czesława Niemena . Te muzyczne hołdy świadczą o głębokim szacunku, jakim Metallica darzy polską publiczność i jej kulturę.

Oczywiście, lipcowe występy Metalliki w Warszawie to nie tylko "Kocham Cię, Kochanie Moje". Zespół dwukrotnie zagrał na specjalnej, obrotowej scenie 360 stopni, prezentując różnorodne setlisty i gości specjalnych, takich jak Architects, Mammoth WVH, Five Finger Death Punch oraz Ice Nine Kills.