Met Gala 2021: Nicki Minaj się nie zaszczepiła. Zabrakło jej na gali

Coroczna MET Gala to święto mody. Dla celebrytów i muzyków to też okazja, by zabłysnąć dziwnymi kreacjami. Nicki Minaj co roku zaskakiwała swoim strojem, a w tym roku była... wielką nieobecną gali. Okazało się, że raperka odmówiła szczepienia, które było obowiązkowe dla uczestników.

Nicki Minaj nie pojawiła się na tegorocznej MET Gala /Ray Tamarra /Getty Images