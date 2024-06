Męskie Granie z nowym ogłoszeniem. "W samo południe"

W tym roku Męskie Granie obchodzi 15-lecie. Z tej okazji organizatorzy przygotowali wiele niespodzianek, w tym m.in. występy Orkiestr z ubiegłych lat.

Męskie Granie 2024: znamy skład orkiestry

Poznaliśmy właśnie tegoroczny skład Męskiego Grania - orkiestrę stworzą Daria Zawiałow, Mrozu oraz Bracia Kacperczyk. Fani już wcześniej mieli pewnie podejrzenia, po tym jak ulicami Warszawy przejechały wielkie głowy wspomnianych artystów, które prawdopodobnie są rekwizytami do teledysku hymnu MG.

"Pierwsza dwójka jest doskonale znana fanom Męskiego Grania. Daria Zawiałow zadebiutowała w Męskie Granie Orkiestrze w 2020 roku, a rok później zasiliła skład Męskie Granie Orkiestry 2021, która stworzyła niezapomniany utwór 'I Ciebie też, bardzo'. Mrozu, wraz z Igo i Vito Bambino w ubiegłym roku udowodnili natomiast, że mają 'Supermoce', porywając tłumy pod sceną i podbijając listy przebojów" - wspominają organizatorzy. Dla Braci Kacperczyk będzie to natomiast orkiestrowy debiut.

Kiedy poznały hymn Męskiego Grania? Jest nowa data

Poprzednio informowano, że tegoroczny hymn usłyszymy 7 czerwca, jednak data została zmieniona na 11 czerwca. "Wspólnie z artystami postaraliśmy się dla Was o super singiel i super teledysk, ale na ostatniej prostej okazało się, że potrzebujemy jeszcze chwili. Zapewniamy Was jednak, że jest na co czekać, a tegoroczna premiera wszystko Wam wynagrodzi!" - przekonują organizatorzy.

"W tym roku świętujemy okrągłą, 15., rocznicę trasy festiwalowej Męskie Granie. Z tej okazji przygotowaliśmy wiele muzycznych atrakcji. Ta najważniejsza zostanie ujawniona 11 czerwca. Mamy nadzieję, że fani trasy, podobnie jak my, pokochają tegoroczny utwór i towarzyszący mu teledysk. My jesteśmy bardzo dumni z efektów i już nie możemy się doczekać, aby pokazać je światu!" - mówi Dorota Nowakowska, Managerka marki Żywiec.

Gdzie zawita trasa Męskiego Grania?

Tego lata trasa festiwalowa Męskie Granie odwiedzi:

- Żywiec (28-29 czerwca, Amfiteatr Pod Grojcem),

- Szczecin (12-13 lipca, EPSD Aeroklub Szczeciński),

- Gdańsk (19-20 lipca, Polsat Plus Arena),

- Poznań (26-27 lipca, Park Cytadela),

- Wrocław (2-3 sierpnia, Pola Marsowe),

- Kraków (9-10 sierpnia, Muzeum Lotnictwa),

- Warszawę (23-24 sierpnia, Fort Wola - Letnia Strefa Progresji).