Mental Cruelty z albumem "Zwielicht". Kiedy premiera?

Album "Zwielicht" (zmierzch) wyprodukowano (w tym miks i mastering) w amerykańskim studiu Random Awesome, ponownie we współpracy z kanadyjskim fachowcem Joshem Schroederem (Lorna Shore, Ov Sulfur, Signs Of The Swarm).

Okładkę nowego materiału symfonicznych deathcore'owców ozdobi obraz autorstwa zmarłego w zeszłym roku, polskiego artysty Mariusza Lewandowskiego.

"Zwielicht" będzie pierwszym longplayem Mental Cruelty z udziałem nowego wokalisty Lukasa Nicolai, który dołączył do składu w tym roku.

Czwarta płyta Niemców trafi na rynek 23 czerwca w barwach nowego wydawcy - rodzimej Century Media Records (CD w digipacku, na winylu, drogą elektroniczną). Dwa poprzednie albumu grupy wydała kalifornijska Unique Leader Records.



Mental Cruelty opublikowali właśnie teledysk do nowego singla "Forgotten Kings", który możecie zobaczyć poniżej:

Clip Mental Cruelty Forgotten Kings

Sprawdźcie także wideoklip do wypuszczonego pod koniec lutego, pierwszego singla "Zwielicht / Symphony Of A Dying Star":

Clip Mental Cruelty Zwielicht/Symphony of a Dying Star



Mental Cruelty - szczegóły płyty "Zwielicht" (tracklista):

1. "Midtvinter"

2. "Obsessis A Daemonio"

3. "Forgotten Kings" 4. "Pest"

5. "Nordlys"

6. "Mortal Shells"

7. "Zwielicht"

8. "Symphony Of A Dying Star"

9. "The Arrogance Of Agony"

10. "A Tale Of Salt And Light".