Doniesienia o rozstaniu Megan Fox i Machine Gun Kelly’ego kilka dni temu zaskoczyły internautów. Aktorka usunęła wszystkie zdjęcia i filmy rapera i wokalisty ze swojego konta na Instagramie.

Gwiazda opublikowała również nagranie z palącymi się listami, a w tle słychać piosenkę Beyonce "Pray You Catch Me" z tekstem: "You can taste the dishonesty / It’s all over your Breath" (w tłumaczeniu: "Czujesz nieszczerość / Jest w twoim oddechu").

Niedługo później konto na Instagramie Fox zostało dezaktywowane. Do sprawy nie odniósł się natomiast Machine Gun Kelly, który 11 i 12 lutego imprezował w Glendale, gdzie odbywał się 57. Super Bowl.



W ubiegłym roku muzyk podarował aktorce pierścionek zaręczynowy. Zadbał o to, by był to wyjątkowy podarek - pierścień-pułapka zawierał wewnętrzne kolce, które przy próbie ściągnięcia miały ranić. "Obręcz jest zbudowana z cierni. Zranią ją, jeśli spróbuje ściągnąć pierścionek. Miłość to ból" - opowiadał o przedmiocie.

Według najnowszych doniesień Megan Fox nie bała się bólu i ściągnęła go z palca. Jak pisze portal Page Six, 36-letnia aktorka znalazła w telefonie byłego narzeczonego SMS-y, które świadczyły, że ten ją zdradza.

Wygląda jednak na to, że Fox nadal chce z nim być i zrobi wszystko, by uratować ich relację. "Zerwali, ale Megan chce zobaczyć, co uda się uratować z tego związku" - mówi informator serwisu. Ponoć MGK ma podobną perspektywę i też pragnie "wszystko naprawić".

Źródło magazynu People podaje natomiast, że w przeszłości para przechodziła już kryzysy, ale tym razem "sprawa jest naprawdę poważna". W walentynki mieli zostać przyłapani przez paparazzi opuszczając budynek gabinetu oferującego terapię dla par.

Wideo Machine Gun Kelly Ft. Trippie Redd - All I Know (Official Visualizer)

Sophie Lloyd wplątana w rozstanie Machine Gun Kelly’ego i Megan Fox. Publikuje oświadczenie

Recenzja Machine Gun Kelly "Mainstream Sellout": Bóle fantomowej nostalgii [RECENZJA] Jeszcze przed usunięciem konta, na Instagramie Fox jej fani zaczęli spekulować, że MGK wplątał się w romans z popularną gitarzystką rockową i gwiazdą Youtube’a Sophie Lloyd. Tą teorię miał potwierdzić jeden z komentarzy samej aktorki. Artystka w 2022 roku dołączyła do koncertowego zespołu Machine Gun Kelly’ego.

Lloyd zdecydowała się czym prędzej zdementować plotki, aby nie wyjść na osobę, która rozbiła gwiazdorski związek. Oświadczenie przekazała magazynowi "People".

"Sophie Lloyd jest profesjonalnym, utalentowanym muzykiem, która została niepotrzebnie wciągnięta w medialne spekulacje na podstawie bezpodstawnych oskarżeń w mediach społecznościowych" - czytamy.

"Wszelkie sugestie, że kiedykolwiek zachowywała się nieprofesjonalnie lub wtrąciła do czyjegoś związku są nieprawdą. Te spekulacje to brak szacunku do niej jako artystki i przykład kiepskiego dziennikarstwa" - napisano w oświadczeniu.



Związek Machine Gun Kelly’ego i Megan Fox. Głośny i kontrowersyjny

Megan Fox i Machine Gun Kelly zaczęli spotykać się od połowy 2020 roku. Zbiegło się to z informacjami o ostatecznym rozstaniu aktorki z jej mężem - Brianem Austinem Greenem.

Następnie Fox wystąpiła w klipie Kelly’ego "Bloody Valentine", a gwiazdorzy stali się częstymi bywalcami czerwonych dywanów. W walentynki w 2021 roku para przypieczętowała swój związek przekazując sobie ampułki z własną krwią. Na początku 2022 roku Machine Gun Kelly oświadczył się aktorce.