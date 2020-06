Megadeth: Ruszają nagrania nowej płyty. Pierwsze szczegóły

Muzycy legendy thrash metalu Megadeth rozpoczęli przygotowania do nagrania swojej 16. płyty studyjnej. Poznaliśmy pierwsze szczegóły następcy albumu "Dystopia" z 2016 r.

W najnowszym wywiadzie basista David Ellefson oficjalnie potwierdził, że nowy materiał jest w drodze.

W pierwszej kolejności w studiu w Nashville nagrywane są partie basu i perkusji.

Muzykom pomaga współproducent Chris Rakestraw, z którym pracowali przy płycie "Dystopia".

Nowy materiał będzie studyjnym debiutem w składzie Megadeth belgijskiego perkusisty Dirka Verbeurena (eks-Soilwork), który oficjalnie w składzie grupy pojawił się na początku 2016 r., krótko po premierze "Dystopii". U boku lidera Dave'a Mustaine'a (wokal, gitara) występuje obecnie jeszcze brazylijski gitarzysta Kiko Loureiro (Angra).

Mustaine zdradził, że powstające utwory są "piekielnie ciężkie". Wymienił też dwa tytuły: "Rattlehead Part Two" i "The Dogs Of Chernobyl".

Z powodu pandemii koronawirusa wspólna trasa Megadeth, Lamb Of God, Trivium i In Flames została przełożona na połowę 2021 r.



Megadeth zaliczany jest do tzw. Wielkiej Czwórki thrash metalu (obok Metalliki, Slayera i Anthrax).