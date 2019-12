Me And That Man w nowym składzie bez Johna Portera: Zobacz teledysk "Run With the Devil"

Dowodzony przez Nergala jego poboczny projekt Me And That Man zaprezentował teledysk do nowego utworu "Run With The Devil".

Przypomnijmy, że Me And That Man to powstały w 2016 r. wspólny projekt Adama Nergala Darskiego (lider metalowej grupy Behemoth) i Johna Portera. W pierwszym składzie u ich boku pojawili się Wojtek Mazolewski (bas, kontrabas) i Łukasz Kumański (Fuzz, Proghma-C; instrumenty perkusyjne). Mazolewskiego w koncertowym składzie szybko zmienił pochodzący z Włoch Matteo Bassoli (Proghma-C, eks-Blindead).



Grupa zadebiutowała singlem w dwóch wersjach językowych - polskiej ("Cyrulik Jack") i angielskiej ("My Church Is Black"). Autorami nagrania są Adam Nergal Darski (muzyka) i Olaf Deriglasoff (tekst).



Jeszcze przed premierą albumu "Songs Of Love And Death" (marzec 2017 r.) poznaliśmy utwory "Ain't Much Loving" i "Cross My Heart And Hope To Die".

- Jest to w jakimś sensie muzyka drogi. Najbliżej jej do amerykańskiego grania. Nergal kiedyś rzucił, że gramy necro-blues... też brzmi fajnie!- mówił Interii John Porter.



Nergal dodawał, że bardzo trudno ich debiutancki album sklasyfikować. - Podoba mi się, że ludzie są skonfundowani. Nie wiedzą z jakim stylem mają do czynienia. Spekulowano, że będzie to neo folk, blues, country. Wiadomo, blues jest wypadkową tego typu historii, ale gatunków i inspiracji jest naprawdę sporo.

W marcu 2018 r. okazało się, że drogi Nergala i Portera się rozeszły. U boku tego pierwszego pojawił się za to Sasha Boole, pochodzący z Ukrainy wokalista i gitarzysta, który w ciągu trzech ostatnich lat wystąpił w Polsce ponad 200 razy. Co ciekawe, to on jesienią 2017 r. supportował Me And That Man. Sasha koncertował też u boku m.in. King Dude, Krzysztofa Zalewskiego, Lao Che czy CeZika.

Autorska twórczość (obejmująca trzy płyty - ostatnia to "Golden Tooth" z lata 2017 r.) to mieszanka country i folku zmieszana z whisky, ciekawymi, budzącymi emocje opowieściami oraz ciągłą podróżą.

Zespół Me And That Man w zmienionym składzie właśnie wypuścił nowy singel, któremu towarzyszy wyreżyserowany przez Romana Przylipiaka klip. W utworze gościnnie wystąpił Jørgen Munkeby z norweskiego Shining.

Utwór nazywa się "Run With The Devil", a teledysk zainspirowany został atmosferą filmowych klasyków Quentina Tarantino.

Klip ukazuje perypetie uwolnionego z bagażnika samochodu Jørgena, który rozpoczyna swój "bieg z samym diabłem", czyli z Nergalem. Od spotkania w ponurej uliczce, szaleńczej jazdy autostradą, aż do klubu, w którym zespół występuje przed rozentuzjazmowanym tłumem - to wszystko można zobaczyć w nowym teledysku Me And That Man. Oprócz tego spostrzegawczy widz będzie miał do czynienia z różnymi tajemniczymi wskazówkami, symbolami, ukrytym przekazem.

"To była świetna zabawa! Kiedy zacząłem planować klip do tego utworu, chciałem stworzyć coś więcej, niż zwykły teledysk - chciałem stworzyć film muzyczny, który rozpoczyna się w momencie, w którym przerwano 'Nightride'. Ale nie bierzcie tego wszystkiego zbyt poważnie - przy pomocy pewnych metafor składamy do grobu naszą przeszłość, bo teraz nadchodzi czas na nowe. Ten klip to bardzo dobry sposób na przedstawienie kolejnego wcielenia M&TM... ale co będzie dalej? Przygotujcie się na mnóstwo zajebistych rzeczy!" - opowiada Nergal.

W kwietniu 2020 r. zespół rusza w polską trasę koncertową "New Tour, New Songs, Same Shit 2020". Nergalowi i jego ekipie podczas trasy będą towarzyszyć Frank The Baptist, Mùlk oraz wspomniany wcześniej Jørgen Munkeby z Shining.



Oto szczegóły polskich koncertów:

2.04 - Wrocław, Zaklęte Rewiry

3.04 - Szczecin, Kosmos

4.04 - Gdańsk, Stary Maneż

5.04 - Toruń, Lizard King

15.04 - Warszawa, Palladium

16.04 - Kraków, ZetPeTe

17.04 - Poznań, Tama

18.04 - Gostyń, Hutnik

19.04 - Katowice, P23.

