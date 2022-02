Projekt ustawy o symbolach państwowych pierwotnie przedstawiono w październiku 2021 roku, ale wywołał on sporo kontrowersji. Projekt ma zostać napisany od nowa, natomiast według "Rzeczpospolitej" propozycja zamiany zwrotek w "Mazurku Dąbrowskiego" nie zostanie z niego usunięta.



Według Glińskiego druga i trzecia zwrotka hymnu powinny być zamienione, by przywrócić utworowi logikę.

"Powrót do pierwotnego układu zwrotek jest zabiegiem mającym na celu przywrócenie logiki utworu" - tłumaczył minister kultury "Rzeczpospolitej". "Wybicki w swej pieśni ukazał drogę, jaką Legiony mają do przejścia, czyli drogę morską z Półwyspu Apenińskiego na Bałkany, wejście do Galicji, a potem przeprawienie się przez Wisłę i Wartę w celu wyzwolenia Ojczyzny" - wyjaśnił.

W aktualnej wersji hymnu, najpierw śpiewamy zwrotkę: "Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę", a następnie "Jak Czarniecki do Poznania". Zmianę mieli zaproponować przedstawiciele Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina.

Opozycja jednogłośnie skrytykowała ten pomysł. "Więcej będzie z tego zamieszania niż pożytku, chyba że jako pożytek zdefiniujemy chęć zapisania się w historii Piotra Glińskiego" - uznała Iwona Śledzińska-Katarasińska z KO.

Projekt ustawy o symbolach państwowych oprócz zamiany kolejności zwrotek "Mazurka Dąbrowskiego", zakładał także chociażby nowy wizerunek godła czy uznanie karmazynu za oficjalny odcień polskiej czerwieni.