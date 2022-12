Faithless to ikona brytyjskiej sceny elektronicznej. Powstali 20 lat temu w Londynie z inicjatywy Maxi Jazza, Sister Bliss i Rollo. Wydali sześć albumów studyjnych oraz kompilację przebojów, która tylko w Wielkiej Brytanii pokryła się czterokrotną platyną.

W sumie na świecie sprzedano ponad 15 milionów ich płyt, co czyni Faithless jednym z najważniejszych elektronicznych zespołów ostatnich dekad. Ich najsłynniejsze utwory to "Insomnia", "God Is A DJ", "We Come On", "I Want More".

Grupa słynęła z transowych, energetycznych koncertów, gdzie elektronika nabierała bardzo konkretnego, wręcz rockowego wymiaru. Faithless na żywo uciekali od ukrywania się za konsoletą, nawiązywali kontakt z publicznością, a ogromna w tym zasługa właśnie Maxi Jazza.

W 2011 roku grupa zdecydowała się zawiesić działalność. "Po 15 latach i 6 albumach wydaje mi się, że wspólnie doszliśmy do wniosku, że nadszedł czas zamknięcia tej książki i zwrócenia jej do biblioteki" - można było przeczytać w tamtym czasie na stronie zespołu.



W 2015 roku wrócili jako Faithless 2.0, celebrując swoje 20-lecie serią ekskluzywnych koncertów. Wystąpili m.in. na Open'er Festivalu w Gdyni.



W kolejnych latach drogi Faithless i Maxi Jazza rozeszły się. W 2020 roku grupa wydała pierwszy album bez jego udziału - "All Blessed". Jazz w tym czasie stworzył nowy projekt - Maxi Jazz & The E-Type Boys, który koncertował na największych festiwalach w Europie.



Miłość do samochodów i poważny wypadek

Maxi Jazz był również znany z wielkiej pasji do motoryzacji. Miał sporą kolekcję sportowych samochodów. Jego hobby mogło na początku XXI wieku skończyć się dla niego tragicznie. Wokalista w 2001 roku uległ poważnemu wypadkowi, z powodu którego Faithless w tamtym czasie musieli przełożyć koncerty w Wielkiej Brytanii.

Zdjęcie Faithless / Lex van Rossen/MAI/Redferns / Getty Images