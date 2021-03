Matt Sorum będzie po raz pierwszy ojcem. Muzyk ma 60 lat

Znany z grup Guns N' Roses, Velvet Revolver i Hollywood Vampires perkusista Matt Sorum i jego żona Ace Harper poinformowali, że spodziewają się dziecka.

Matt Sorum i Ace Harper spodziewają się pierwszego dziecka /David Crotty/Patrick McMullan /Getty Images

60-letni Matt Sorum i młodsza od niego o 24 lata tancerka, projektantka mody Ace Harper są małżeństwem od 2013 r.



Teraz para opublikowała wideo, w którym ujawniają płeć ich pierwszego dziecka - spodziewają się córki.

"Nic nie da się porównać do radości, którą czujemy tworząc naszą rodzinę" - mówią w oświadczeniu.

"Jesteśmy podekscytowani, że będziemy mogli pokazać naszemu dziecku wszystkie wspaniałe doświadczenia, które życie ma do zaoferowania" - dodają.

Matt Sorum największą popularność zdobył w grupie Guns N' Roses, w której występował w latach 1990-1997. Do formacji Axla Rose'a dołączył, gdy gitarzysta Slash zwrócił na niego uwagę, gdy zasiadał za perkusją w zespole The Cult.

Przed dołączeniem do The Cult, wziął udział w nagraniu debiutanckiej, imiennej płyty grupy Y Kant Tori Read (1988), na czele której stała nieznana wówczas Tori Amos.

Z Gunsami nagrał przebojowe albumy "Use Your Illusion I & II" i "The Spaghetti Incident?".

Clip Guns N'Roses November Rain

Muzyk w późniejszych latach występował z supergrupami Slash's Snakepit (zespół Slasha), The Neurotic Outsiders (w składzie m.in. Duff McKagan z Guns N' Roses, John Taylor z Duran Duran i Steve Jones z Sex Pistols), Camp Freddy (z muzykami Jane's Addiction i The Cult) i Velvet Revolver.

W tej ostatniej formacji pojawił się z wspomnianymi kolegami z Guns N' Roses: Slashem i Duffem McKaganem, a także wokalistą Scottem Weilandem (Stone Temple Pilots) i gitarzystą Dave'em Kushnerem (m.in. Suicidal Tendencies, Wasted Youth, Dave Navarro).

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Velvet Revolver She Builds Quick Machines

Sorum razem z przyszłą żoną Ace Harper stworzył zespół Diamond Baby. W ich teledysku "The Last Rockstar" zagrali gościnnie aktorzy Jane Lynch, Juliette Lewis i nieżyjący już Verne Troyer.

Wideo Diamond Baby The Last Rockstar

W ostatnim czasie perkusista występował jako koncertowy muzyk w kolejnej supergrupie Hollywood Vampires (na czele stoją Alice Cooper i grający na gitarach Joe Perry z Aerosmith i aktor Johnny Depp).

W projekcie Deadland Ritual towarzyszą mu Geezer Butler (basista Black Sabbath), Steve Stevens (gitarzysta Billy'ego Idola) i Franky Perez, wokalista mający na koncie współpracę z grupą Apocalyptica.