Jane Schneck aresztowana została w nocy z czwartku na piątek (4/5 maja). Według informacji TMZ.com kobieta wróciła do domu pijana i zbyt głośno oglądała telewizję. To miało zezłościć jej męża, a w ostateczności doprowadziło do rękoczynów.

Jane miała złapać męża za nadgarstki, a potem próbowała wyrwać mu telefon, którym nagrywał kłótnie ze swoją żoną. Gdy Schneck zrobiła się jeszcze bardziej agresywna, mężczyzna wezwał policję.

Funkcjonariusze, którzy zjawili się na miejscu, obejrzeli nagranie z telefonu i zdecydowali się aresztować matkę Nicka Cartera pod zarzutem napaści. Kobieta po wpłaceniu kaucji w wysokości 100 dolarów wyszła na wolność.

Reklama

Mąż Schneck odmówił wizyty w szpitalu, twierdząc, że nie odniósł żadnych poważnych obrażeń.



Matka Aarona Cartera twierdzi, że jej syn został zamordowany

Przypomnijmy, że syn Jane - wokalista Aaron Carter - zmarł w listopadzie 2022 roku w wieku 34 lat. W kwietniu ujawniono, że przyczyną śmierci piosenkarza było utonięcie. Jako dodatkowe przyczyny śmierci wymieniono działanie alprazolamu, generycznej formy Xanaxu, oraz wdychanie difluoroetanu. Sposób śmierci Cartera została uznana za wypadek.

Z takim orzeczeniem nie zgadzała się jego matka, która twierdzi, ze jej syn został zabity.

"Policjanci nie przeprowadzili śledztwa w kontekście możliwej zbrodni, tylko dlatego, że [Aaron] wcześniej był uzależniony od leków na receptę" - stwierdziła. Mama Aarona zaznaczyła przy tym, że Aaron otrzymywał wcześniej "wiele gróźb śmierci" i "było wielu ludzi, którzy uprzykrzali mu życie".





Zdjęcie Jane Carter z Aaronem Carterem / Presley Ann / Getty Images