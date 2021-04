Matka Amy Winehouse wystąpi w filmie dokumentalnym o córce, bo chce powiedzieć prawdę

Janis Winehouse pojawi się w filmie BBC Two realizowanym z okazji 10. rocznicy śmierci piosenkarki. W dokumencie , zatytułowanym "Amy Winehouse: 10 Years On", przedstawi swoje spojrzenie na życie córki. "Nie wydaje mi się, żeby świat znał prawdziwą Amy. Tę, którą wychowałam" - zapowiada. Ale to niejedyna jej motywacja.

Reklama

Amy Winehouse z matką Janis /Peter Macdiarmid /Getty Images

W komunikacie prasowym na temat filmu dokumentalnego matka artystki dodała, że nie może się doczekać ukazania widzom "głębszego wglądu w prawdziwą Amy".

Reklama

Motywacją dla matki Amy do nakręcenie tego dokumentu jest także jej choroba. Janis Winehouse cierpi bowiem na stwardnienie rozsiane i obawia się, że wraz z nieuniknionym rozwojem choroby, wszystkie wspomnienia o córce mogłyby ulec zapomnieniu.

Zapowiadany jako "uroczysty i intymny portret jednego z najwybitniejszych muzycznych talentów, jakie kiedykolwiek widziała Wielka Brytania", 60-minutowy film będzie zawierał niepublikowane materiały filmowe i zdjęcia Winehouse. W filmie zabiorą głos również inni członkowie rodziny i przyjaciele piosenkarki, którzy chcą ukazać te aspekty jej życia, o których do tej pory nie słyszano. Film zostanie wyemitowany w BBC Two pod koniec tego roku.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Amy Winehouse Rehab

Amy Winehouse została znaleziona martwa w swoim domu w północnym Londynie 23 lipca 2011 r. Zmarła w wieku 27 lat po wieloletniej walce z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków. Jej śmierć była ogromnym wstrząsem i ciosem dla branży muzycznej, bowiem Amy była niepowtarzalnym talentem i wywarła ogromny wpływ na scenę muzyczną.

Film "Amy" z 2015 roku zdobył Oscara dla najlepszego filmu dokumentalnego na 88. ceremonii rozdania Oscarów.