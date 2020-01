Mata: Utwór "100 dni do matury" usunięty z Youtube'a

Teledysk Maty do utworu "100 dni do matury", promujący album o tym samym tytule, zniknął z Youtube'a. Powodem było naruszenie regulaminu serwisu.

Mata w teledysku "Patointeligencja" /

Album "100 dni do matury" trafił do sprzedaży 17 stycznia. Promuje go m.in. głośno komentowany singel "Patointeligencja", który na Youtube zgarnął ponad 19 milionów wyświetleń, a dyskutowali o nim politycy, celebryci oraz publicyści.



Clip Mata Patointeligencja

Reklama

Teraz głośno zrobiło się o innym numerze Maty - tytułowych "100 dniach do matury". Wszystko z powodu usunięcia teledysku do utworu z serwisu. Klip miał naruszać "zasady dotyczące bezpieczeństwa dzieci".

Raper udostępnił tez treść komunikatu od Youtube’a. 100 dni do matury" naruszył "zasady dotyczące bezpieczeństwa dzieci" oraz "przedstawił przemoc fizyczną, seksualną lub emocjonalną wobec nieletnich".

Sam zainteresowany niezbyt przejął się taką decyzją serwisu.



Mata (Michał Matczak) to 19-letni raper związany z SBM Label. W 2019 roku wydał EP-kę "Fumar Mata". Prywatnie jest synem profesora prawa Marcina Matczaka.