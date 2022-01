Mata urodził się 14 lipca 2000 roku we Wrocławiu. Jest synem znanego prawnika Marcina Matczaka i Arletty Śliwińskiej-Matczak. Szturmem podbił internet w 2020 roku swoim pierwszym przebojem "Patointeligencja" ( sprawdź! ). Na swoim koncie ma także EPkę "Fumar Mata" i debiutancki album "100 dni do matury". Płyta ta stała się bestsellerem i najczęściej kupowanym i słuchanym albumem na Spotify w 2020 roku.



Reklama

1 października 2021 roku ukazał się nowy album "Młody Matczak". Na 2 października natomiast muzyk zapowiedział ogromny koncert na warszawskim Bemowie, gdzie w towarzystwie zaproszonych muzycznych gości zaprezentował cały premierowy materiał.

Nową płytę promował singlami, m.in. "Papuga" ( sprawdź! ) z gościnnym udziałem Malika Montany i Quebonafide oraz "Kiss cam (podryw roku)". W teledysku do tego ostatniego ( sprawdź! ) wystąpili m.in. Young Leosia i Michał Milowicz.

Głośno było przed premierą także z powodu utworu "Patoreakcja", w którym pada wers: "Je*** Telewizję Polską / Jacek Kurski - ch** ci w dziąsło.

Clip Mata Patoreakcja

Do singla odniosła się Magdalena Ogórek w programie "W tyle Wizji" w TVP Info.

"Jak teraz raperom ojcowie piszą teksty. Nie pokazuję palcem, broń Boże, Maty" - zaczęła. Później odniosła się także do innego rapera - Sokoła.



Prezenterka TVP stwierdziła, że Sokół jest "autentyczny", a Mata to "trochę ściema".



Teraz w podcaście Żurnalisty, Ogórek wróciła do tematu Matczaka.



"Mój Boże, fani Maty się rzucą, jak odsłuchają ten podcast. Powiem Ci, jak ja uważam. Mata jest dla mnie kreacją. Ja mu nie wierzę, ja mu nie ufam" - powiedziała Magdalena Ogórek.



Clip Mata Kiss cam (podryw roku)

Magdalena Ogórek: Mata jest sztuczny do bólu

Prezenterka wyjaśniła też, dlaczego uważa, że Mata jest jej zdaniem sztuczny.

"Ja uważam, że rap jest fajnym środkiem wyrazu. Dla mnie Mata jest sztuczny do bólu. Ja nie kupuję takiego bananowego gościa z liceum, które jest bardzo dobre teoretycznie, ale ma swoje problemy, bo wiemy, co się dzieje w Batorym i jakiej presji poddawane są te dzieciaki. Ja nie kupuję tej jego rzeczywistości. On do mnie w żaden sposób nie przemawia" - dodała.

Ogórek odniosła się także do ojca Maty, Marcina Matczaka.



"Tata Maty wspominał o tym, że coś konsultuje synowi. Ja się odnoszę do konkretnej jakiejś wypowiedzi. Uważam, że jest paru fajnych raperów w tym świecie przekazu raperskiego, natomiast ja Maty nie kupuję. Rozumiem, że on ma swoich fanów, trafił z przekazem czy piosenką do jakiegoś targetu, ale to nie jest jeszcze ten moment, gdzie ja mogę powiedzieć z jakimś uznaniem... Ja każdy sukces szanuję, bo za każdym sukcesem jest praca bez dwóch zdań" - uznała.