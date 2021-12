Finał "Hulanki Tour" - trasy Young Leosi - odbył się 21 grudnia w Warszawie. Młoda raperka, wokalistka i DJ-ka zagrała na wypełnionym po brzegi Torwarze (koncert został wyprzedany).

"Już jutro zagram koncert na Torwarze, jest to dla mnie niesamowicie ważny moment. Nigdy w życiu nie spodziewałabym się, że po pierwszym albumie - w zasadzie Epce wyprzedam tyle koncertów, na czele z tak dużym obiektem jak Torwar. Niektórzy raperzy pracują na to całe życie - mi udało się to w rok" - pisała na Instagramie Young Leosia.

Clip Young Leosia Szklanki

Raperka zdecydowała się przeznaczyć wszystkie wpływy z biletów na szczytny cel i pomóc młodym dziewczynom.

Reklama

"Nie stałam się z tego powodu próżna i nie biorę swoich przyszłych sukcesów za pewnik, wiem że dalej muszę bardzo ciężko pracować. Dlatego jestem wdzięczna za to co mam dzisiaj, a to co będzie jutro przyjmuję z pokorą. Znalazłam się w takiej sytuacji, że teraz to ja jestem w stanie pomagać innym osobom. Dlatego we współpracy z partnerem mojej trasy CCC i Sprandi, stworzyliśmy kampanię, która zwraca uwagę na tak ważną kwestię jak edukowanie i utwierdzanie dziewczyn w tym, że mogą, a przede wszystkim potrafią osiągnąć to o czym marzą. Aby stało się to możliwe zdecydowałam, że moje wynagrodzenie za jutrzejszy koncert, CCC przekazuje w kwocie 50 000 zł na rzecz fundacji Inspiring Girls Polska, których misją jest inspirowanie dziewczynek do osiągania wielkich celów" - dodała autorka "Szklanek".

Instagram Post

Koncert Young Leosi - kto wystąpił gościnnie?

Podczas występu Leosi (a właściwie Sary Sudoł) nie zabrakło gości z hiphopowego środowiska. Na scenie pojawili się m.in.: Żabson, Beteo, Janusz Walczuk oraz Oliwka Brazil.

Wydarzeniem było również pojawienie się Maty. W ten sposób raper odwdzięczył się koleżance za to, że ta pojawiła się na jego koncercie na Lotnisku Bemowo. Młody Matczak podczas koncertu wykonał utwór "Skute Bobo" oraz pokazał się w różowych włosach.

"Ja w tej piosence śpiewam: Marihuana cała Polska jest w niej zakochana, ale prawda jest taka, że cała Polska jest zakochana w Young Leosi. Ja dołączam do tego fanklubu" - stwierdził.