Masters Of Ceremony: Debiutancka płyta gotowa

Masters Of Ceremony to nowa heavymetalowa grupa powstała z inicjatywy Saschy Paetha, słynnego niemieckiego producenta i muzyka, której debiutancki album ukaże się we wrześniu.

Masters of Ceremony szykuję album (Sascha Paeth drugi od lewej) /

U boku grającego na gitarze Paetha na longplayu "Signs Of Wings" usłyszymy kojarzonych m.in. z grupą Avantasia basistę Andre Neygenfinda i perkusistę Feliksa Bohanke (także w Edguy), oraz kalwiszowca Corvina Bahna. Przy mikrofonie stanęła zaś amerykańska wokalistka Adrienne Cowan, występująca na co dzień w symfometalowej grupie Seven Spires z Bostonu oraz deathcore’owym Winds Of Plague, w którym gra na klawiszach.

Reklama

"Wreszcie wkładam energię we własny metalowy projekt, który jest sumą moich doświadczeń zdobytych przez wszystkie te lata i swego rodzaju powrotem do tego, czym zajmowałem się w przeszłości" - mówi Sascha Paeth, człowiek odpowiedzialny za brzmienie ponad 200 albumów, w tym tych Kamelotu, Rhapsody, Epiki i Gamma Ray.

Płyta "Signs Of Wings" trafi na rynek 13 września nakładem włoskiej wytwórni Frontiers (CD, winyl, cyfrowo).

Tymczasem już teraz możecie zapoznać się z pierwszym teledyskiem Masters Of Ceremony do utworu "The Time Has Come":

Wideo Sascha Paeth's Masters Of Ceremony - "The Time Has Come" (Official Video)

Oto program albumu “Signs Of Wings":

1. “The Time Has Come"

2. “Die Just A Little"

3. “Radar"

4. “Where Would It Be"

5. “My Anarchy"

6. “Wide Awake"

7. “The Path"

8. “Sick"

9. “Weight Of The World"

10. “Bound In Vertigo"

11. “Signs Of Wings".