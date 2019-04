Mastercard OFF Camera 2019: Kto wystąpi na OFF Scenie?

Siedem koncertowych wieczorów w krakowskim klubie ZetPeTe - OFF Scena już po raz kolejny towarzyszy festiwalowi OFF Camera. Czeka nas święto muzycznej różnorodności i niezapomniane emocje. Miłośników alternatywnych brzmień festiwal zaprasza w dniach od 27 kwietnia do 3 maja.

Marcelina wystąpi na OFF Scenie /Adam Burakowski / Reporter

OFF Scena to seria koncertów towarzyszących festiwalu OFF Camera 2019.

W ciągu niecałego tygodnia w krakowskim klubie ZetPeTe pojawią się: Endy Yden, Golan (27 kwietnia), Sabina, Barbarossa, JAAA! (28 kwietnia), Żal, Marcelina, Crimer (29 kwietnia), Swiernalis, Night Flight (30 kwietnia), Weronika Boczek, Kasia Lins, Wyvern Ling (1 maja), VHS, Mulimba (2 maja) oraz Robert Cichy i Ewert And The Two Dragons (3 maja).

Wstęp na koncerty jest darmowy! Wcześniej należy odebrać wejściówkę w Centrum Festiwalowym lub klubie ZetPeTe od godz. 19:00.