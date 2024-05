Maryla Rodowicz miała już nigdy nie zaśpiewać. Druzgocąca diagnoza

Maryla Rodowicz jest legendą polskiej sceny. Zajmuje się muzyką już ponad 60 lat i wciąż jest aktywna zawodowo.

W kwietniu gwiazda trafiła do szpitala, ponieważ lekarze wykryli zmianę na płucach, która wymagała operacji. Szybko jednak wróciła do domu i zaskoczyła fanów wydaniem nowego singla - "Sing-sing" w odświeżonej wersji, nagranej z Mrozem.

"Zaczynam koncerty po krótkiej przerwie 13 maja w Częstochowie. Byłam w szpitalu trzy dni, czuję się świetnie" - komentowała w rozmowie z "Faktem".

Maryla Rodowicz usłyszała tragiczną diagnozę

W rozmowie z Plejadą Rodowicz ponownie odniosła się do swojego stanu zdrowia. "Struny głosowe to najwrażliwsze miejsce w moim organizmie, co dla wokalisty jest uciążliwe. Gdy budzę się rano i czuję, że boli mnie gardło, wiem, że wieczorem zejdzie mi to na krtań, tchawicę, oskrzela i stracę głos. Po kilku tygodniach choroba mija i wszystko wraca do normy" - powiedziała.

"Ale jak dziś pamiętam, jak znany foniatra, u którego się leczyłam, powiedział mi, że moje struny głosowe są w tak opłakanym stanie, że zostały mi dwa lata śpiewania. To było w 1984 r. (...) Wielokrotnie traciłam głos i zawsze go odzyskiwałam. Moje gardło szybko reaguje na zmianę klimatu i wtedy zaczynają się wędrówki od lekarza do lekarza. I tony antybiotyków albo koszmarne wlewki, które się wprowadza długą szprycą do gardła" - wspomniała.