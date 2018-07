Martyna Rempała: Nadszedł czas na zmiany ("Oczy twe magiczne")

Poniżej możecie zobaczyć nakręcony na Majorce wakacyjny teledysk "Oczy twe magiczne", który zapowiada debiutancką płytę Martyny Rempały. Siostrze tragicznie zmarłego żużlowca Krystiana Rempały pomaga Adam Konkol, lider grupy Łzy.

Martyna Rempała w teledysku "Oczy twe magiczne" /

Krystian Rempała, żużlowiec Unii Tarnów i Mistrz Europy juniorów z 2015 r., zmarł 28 maja 2016 w szpitalu, sześć dni po tragicznym wypadku na torze w Rybniku. Zawodnik miał 18 lat.

Jego siostra Martyna Rempała oddała mu hołd coverem utworu Whitney Houston "One Moment In Time".

Martyna trzymając brata do końca za rękę, obiecała Krystianowi, że nie pozwoli by o nim zapomniano i w hołdzie zrobi dla niego piosenkę. Tak powstała ballada "Nie tak miało być". Do tej pory klip zebrał ponad 5,7 mln odsłon.

Clip Martyna Rempała Nie tak miało być

Absolwentka szkoły wokalno-aktorskiej w Krakowie do tej pory nagrywała ballady ("Dla nas jesteś", "Daleko stąd", "Wszystko może się wydarzyć"). Teraz nadszedł czas na zmiany - prezentuje nową odsłonę w postaci piosenki "Oczy twe magiczne" (niektórzy zwracają uwagę na wizualne podobieństwo Martyny do Margaret).

"To wakacyjna humorystyczna piosenka. Opowiada o dziewczynie, która zakochała się w chłopaku lecz bez wzajemności. Piosenka jest utrzymana w rytmie latino, a charakterystyczne gitary nadają jej hiszpańsko-wakacyjny klimat" - czytamy w informacji o utworze.

Teledysk nakręcono podczas siedmiu dni na plażach Majorki. Do realizacji klipu zaangażowano prawie 20 osób.



Autorem piosenki jest kompozytor Adam Konkol, lider grupy Łzy, który nagrywa również solo i tworzy dla innych wykonawców (m.in. Paulla).

Martyna Rempała zapowiada, że to dopiero początek i właśnie kończy prace nad swoją debiutancką płytą.