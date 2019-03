Marta Wiśniewska na urzekającym zdjęciu z dzieciństwa. Gwiazda świętuje 41. urodziny

Tancerka, choreografka i wokalistka Marta Wiśniewska (Mandaryna) świętując 41. urodziny opublikowała na Instagramie swoje zdjęcie z czasów dzieciństwa oraz wzruszające słowa. Zobaczcie, jak bardzo zmieniła się była żona Michała Wiśniewskiego.

Mandaryna skończyła 41. lat AKPA

Była żona Michała Wiśniewskiego we wtorek (12 marca) skończyła 41 lat. Gwiazda zdaje się jednak nie myśleć o wieku i się nim nie przejmować. W dniu swoich urodzin opublikowała na Instagramie zdjęcie, na którym pokazała, jak bardzo zmieniła się przez lata. Wiśniewska zestawiła z sobą dwie fotografie - swoje aktualne zdjęcie i uroczą fotografię z dzieciństwa.



Do fotografii Wiśniewska dołączyła emocjonalny wpis:

"Uśmiecham się do swoich 41 lat. Hmmm, w sumie myślałam, że zawsze będę miała 30. No ale skoro jednak czas się nie zatrzymał, dopłynęłam do 41… Była to bardzo ciekawa, pełna wzburzonych fal (często morskich bałwanów), ale również przyjemnie spokojna podróż. Nie, żebym już nie chciała dalej płynąć… Wręcz przeciwnie. Mam wielki apetyt na kolejne wyzwania i przygody. Lubię siebie dojrzałą, świadomą swoich zalet (wad nie pamiętam, patrząc na pesel mam prawo). Fajnie, że już nic nie muszę a wszystko mogę. Mogę odważnie iść do przodu drogą, którą sama wybrałam……" - napisała była żona Michała Wiśniewskiego.



"Mogę być dumna ze swoich niesamowitych dzieci. Niebanalnych, wrażliwych, mądrych, pełnych pasji. Mogę cieszyć się z mnóstwa zrealizowanych marzeń i pomysłów będących jeszcze w poczekalni. Mogę ze wzruszeniem patrzeć na zdjęcie małej dziewczynki, która zawsze chciała śpiewać i tańczyć, którą mama zaprowadziła na przesłuchanie do dziecięcego zespołu a później, z młodszą siostrą na rękach, godzinami czekała aż jej córka wyskoczy z sali i tanecznym krokiem wrócą do domu (tramwajem nr 4)" - dodała.

"Mogę wspominać tatę, najmądrzejszego, najsilniejszego, najodważniejszego mężczyznę, z niebanalnym poczuciem humoru. Mogę kolekcjonować uśmiechy wszystkich MDSowiczów, dzięki którym osiągnęłam zawodowy sukces. A moja taneczna pasja przepływa przez ich wrażliwość. Mogę spojrzeć w lustro i uśmiechnąć się do kobiety szczęśliwej, która żyje tu i teraz, która może wtulić się w ramiona swojego mężczyzny i czuć luksus bycia sobą ❤️#urodziny" - kończy Mandaryna.

Marta Wiśniewska ma dwójkę dzieci ze związku z Michałem Wiśniewskim - syna Xaviera Michała i córkę Fabienne Martę. Para była razem od 2002 roku do 2006. Od 2017 roku partnerem gwiazdy jest prawnik Paweł Wójcik.



