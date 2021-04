Marta "Mandaryna" Wiśniewska przeszła metamorfozę. Trudno ją rozpoznać!

Marta Wiśniewska, znana polskim fanom jako Mandaryna, przeszła metamorfozę. Postawiła na radyklaną zmianę fryzury.

Michał Wiśniewski z Martą "Mandaryną" Wiśniewską (po lewej) i Anią Świątczak (po prawej) / Jacek Kurnikowski / AKPA

Marta "Mandaryna" Wiśniewska znana jest ze swoich scenicznych występów i związku z Michałem Wiśniewskim. Mają syna Xaviera Michała (ur. 2002) i córkę Fabienne Martę (2003).

W lipcu ubiegłego roku wróciła również do współpracy z Ich Troje w roli choreografki. "Bardzo się cieszymy, że jednak wszystko zostanie w rodzinie, bo do zespołu wraca jako choreograf Marta Wiśniewska! Szkoła Tańca MDS - Mandaryna Dance Studio już ciężko pracuje a efekty poznacie niebawem. Zabrzmi to nieelegancko być może, ale dobrze wrócić czasami na 'stare śmieci'" - można było przeczytać na Facebooku.

Od lat fani Mandaryny znają ją jako blondynkę, która niezbyt często eksperymentowała z wyglądem. Teraz jednak postanowiła coś zmienić.



Na jej Instagramie pojawiło się zdjęcie, na którym widać nową fryzurę w kolorze brązu. "Cytując Coco Chanel: 'Najlepszy kolor na świecie to taki, który dobrze na tobie wygląda'. Ja najbardziej lubię swój blond...ale brąz ...hm...kuszący" - napisała, dodając, że na razie to tylko peruka (pisownia oryginalna).



Fanom bardzo spodobała się zmiana. "Fantastycznie wygląda Pani w tym brązie", "Pięknie w tych krótkich", "Jest inaczej... zupełnie inaczej, ale też pięknie" - pisali w komentarzach.