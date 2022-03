24 lutego nad ranem rozpoczęła się wojna pomiędzy Rosją a Ukrainą. Od tego czasu Ukraina broni swojej niepodległości, a agresja Rosji wywołała międzynarodową pomoc dla naszego wschodniego sąsiada.

Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, wprowadził stan wojenny i zakazał opuszczać kraj mężczyznom w wieku 18-60 lat. Ogłoszona została też powszechna mobilizacja.

Zbrojnie za Ukrainę zdecydował walczyć się Mark Tokar.



"Nasz wspaniały przyjaciel i wybitny artysta Mark Tokar ma dziś urodziny. Musi zamienić kontrabas na karabin. Wspieramy Tokara i Ukrainę" - napisał na Facebooku Mikołaj Trzaska.

Doniesienia potwierdził też Rafał Zbrzeski.

"Nie raz i nie dwa słuchałem Marka Tokara podczas koncertów w Krakowie. Dziś ukraiński kontrabasista obchodzi urodziny i także dziś ubiera mundur i idzie walczyć z putinowską napaścią. Trzymam kciuki żeby jeszcze wiele razy dla nas zagrał" - napisał dziennikarz JazzPRESS.

Ukraiński muzycy walczą na wojnie

Mark Tokar dołączył do coraz szerszego grona muzyków, którzy znaleźli się na froncie. Do sił zbrojnych Ukrainy wstąpili już m.in.: zespół Antytila, raper Yarmak, wokalista zespołu Boombox Andrij Chływniuk oraz członek Kozak System Iwan Łenio.

Kim jest Mark Tokar?

Mark Tokar jest kluczową figurą ukraińskiej sceny improwizowanej. To pierwszy ukraiński muzyk, który wystąpił na prestiżowym festiwalu jazzowym w Chicago w 2012 roku.

Jego pierwszy album "Yatoku" (z Yurijem Yaremczukom i Klausem Kugelem) został wydany przez Not Two w 2006 roku. Potem kariera Marka Tokara gwałtownie się rozwinęła. Od 2007 roku jest członkiem projektu Ken Vandermark Resonance, jako muzyk grał w wielu projektach i na różnych festiwalach w USA, Niemczech, Polsce, Austrii, Francji, Ukrainie, Rosji, Chorwacji, Słowenii, we Włoszech, na Węgrzech, Litwie, Łotwie, w Gruzji, Azerbejdżanie, Luksemburgu, Izraelu i w Czechach.

Grał z następującymi muzykami: Ken Vandermark, Bobby Few, Joe McPhee, Charles Gayle, Perry Robinson, Steve Swell, Michael Zerang, Tim Daisy, Dave Rempis, Roberta Piket, Fred Frith, Klaus Kugel, Arkady Shilkloper, Petras Vishniauskas, Mirchea Tiberian, Mazzol, Mikołaj Trzaska, Wacław Zimpel, Yuri Yaremchuk, Magnus Broo, Per-Åke Holmlander, Mark Sanders, Maryana Sadovska, Ulyana Horbachevska i Julian Kitasty.