Kim był Mark Sheehan?

Grupa The Script powstała w 2001 roku, a jednym z jej założycieli był właśnie Sheehan. Formacja powstała razem z O’Donoghue oraz perkusistą Glenem Powerem. Zespół w niezmienionym składzie nagrał sześć płyt. Ostatnia z nich - "Sunsets & Full Moons" ukazała się w 2019 roku.

The Script mają też na koncie kilka wielkich przebojów, takich jak: "Hall of Fame" (ponad pół miliarda wyświetleń na Youtube), "The Man Who Can’t Be Moved" (ponad 360 mln wyświetleń), "The Superheroes" (228 mln wyświetleń) oraz "Breakeven" (189 mln wyświetleń).



Piosenki grupy wykorzystywano w serialach "90210", "Ghost Whispers", "EastEnders", "Made In Chelsea" oraz "Pamiętniki Wampirów".