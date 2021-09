Przypomnijmy, że oficjalnie Mark Hoppus swoje problemy zdrowotne potwierdził pod koniec czerwca 2021 roku. Od tamtego momentu na bieżąco informuje swoich fanów o postępach w leczeniu.

Rockman przyznał, że cierpi na chłoniaka rozlanego z dużych komórek B. Jego nowotwór jest obecnie w czwartym stadium.

"Nie wiem, jaka jest dokładnie klasyfikacja, ale [rak] wszedł już w tyle części mojego ciała, że jestem w czwartym stadium, który, o ile się nie mylę, jest najwyższym poziomem" - komentował.



Według danych Lymphoma Research Foundation chłoniak rozlany komórek dużych B to najczęstszy typ diagnozowany typ chłoniaka nieziarniczego na świecie. Co roku zgłaszanych jest ponad 18 tys. przypadków. Mimo agresywnej odmiany nowotworu, jest on uleczalny.

W drugiej połowie lipca Hoppus poinformował, że chemioterapia przynosi efekty.

"Skany wskazują, że chemia działa! Przede mną jeszcze miesiąc leczenia, ale to świetna wiadomość. Jestem bardzo wdzięczny i zmieszany oraz chory po ostatniej dawce z zeszłego tygodnia. Ale trucizna, którą lekarze we mnie wpompowują oraz dobre myśli i życzenia ludzi, niszczą raka. Będę nadal walczył" - oświadczył.

Muzyk informował też o skutkach ubocznych swojej walki. Hoppus całkowicie stracił włosy, był też bardzo osłabiony, a lekarze zakazali wychodzić mu z domu, gdyż jego układ odpornościowy nie poradziłby sobie nawet z drobnymi infekcjami.

Mark Hoppus po chemioterapii. Jak wygląda obecnie?

Teraz Mark Hoppus pokazał nowe zdjęcie, na którym widać, jak odrastają mu włosy. Muzyk jest obecnie po pięciu cyklach chemioterapii.

"Popatrzcie na to. To obecnie jest czubek mojej głowy. To właśnie widzi Bóg, gdy patrzy z dołu na swoją pracę i rozpacza. Wyłysiała głowa próbuje odzyskać włosy. Biedna mała główko, nie poddawaj się" - napisał.

Muzyk ponownie podziękował wszystkim za wsparcie i dodał, że czuł się fatalnie w tym tygodniu, ale fani pomogli mu przetrwać.

Kim jest Mark Hoppus?

Mark Hoppus to współzałożyciel i basista zespołu Blink-182. Grupa była popularna szczególnie w latach 90. i na początku kolejnej dekady. Na koncie mają dziewięć albumów długogrających, a do ich największych przebojów należy m.in. utwór "All the Small Things" (sprawdź!). Zespół zawiesił działalność w 2005 roku. Cztery lata później podczas ceremonii rozdania nagród Grammy ogłosili swoją reaktywację.