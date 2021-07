Mark Hoppus walczy z rakiem. Ujawnił wyniki kluczowych badań

Mark Hoppus to współzałożyciel i basista zespołu Blink-182. Grupa była popularna szczególnie w latach 90. i na początku kolejnej dekady. Na koncie mają dziewięć albumów długogrających, a do ich największych przebojów należy m.in. utwór "All the Small Things" (sprawdź!). Zespół zawiesił działalność w 2005 roku. Cztery lata później podczas ceremonii rozdania nagród Grammy ogłosili swoją reaktywację.

W czerwcu Hoppus poinformował, że walczy z rakiem. Obecnie muzyk przechodzi leczenie i regularnie dzieli się ze swoimi fanami nowymi informacjami na temat swojego stanu zdrowia.

Rockman przyznał, że cierpi na chłoniaka rozlanego z dużych komórek B. Jego nowotwór jest obecnie w czwartym stadium.



Instagram Post

"Nie wiem, jaka jest dokładnie klasyfikacja, ale [rak] wszedł już w tyle części mojego ciała, że jestem w czwartym stadium, który, o ile się nie mylę, jest najwyższym poziomem" - komentował.

"Moja choroba nie jest związana z kośćmi, ale z krwią. To moja krew próbuje mnie zabić" - mówił wprost Hoppus.

Mark Hoppus walczy z rakiem. Ujawnił wyniki badań

Muzyk w rozmowach z fanami przyznał, że czeka na ważne wyniki badań, które mają potwierdzić, czy obecne metody leczenia są dobre i przynoszą efekty. W końcu podzielił się nowymi informacjami.

"Skany wskazują, że chemia działa! Przede mną jeszcze miesiąc leczenia, ale to świetna wiadomość. Jestem bardzo wdzięczny i zmieszany oraz chory po ostatniej dawce z zeszłego tygodnia. Ale trucizna, którą lekarze we mnie wpompowują oraz dobre myśli i życzenia ludzi, niszczą raka. Będę nadal walczył" - oświadczył.