Mark Hoppus (Blink-182) walczy z rakiem. "Jestem przerażony"

Gwiazda Blink-182, Mark Hoppus walczy z rakiem. Muzyk zdradził, że jest w trakcie leczenia, ale kryzys zdrowotny sprawił, że jest "przerażony".

Mark Hoppus jest współzałożycielem zespołu Blink-182 /Paras Griffin /Getty Images

Mark Hoppus to współzałożyciel i basista zespołu Blink-182. Grupa była popularna szczególnie w latach 90. i na początku kolejnej dekady.



Na koncie mają dziewięć albumów długogrających, a do ich największych przebojów należy m.in. utwór "All the Small Things".

Zespół zawiesił działalność w 2005 roku. Cztery lata później podczas ceremonii rozdania nagród Grammy ogłosili swoją reaktywację.



W oświadczeniu skierowanym do mediów członkowie zespołu napisali wtedy: "Po prostu wracamy. Naprawdę. Zaczynamy tam, gdzie skończyliśmy. Wchodzimy do studia i rozpoczynamy pracę nad najnowszym albumem.

Znów przygotowujemy się do światowej trasy koncertowej. Na nowo się zaprzyjaźniliśmy. To już 17 lat naszego dorobku artystycznego".

Teraz Hoppus wystosował do fanów smutne oświadczenie. Wyznał, że walczy z chorobą nowotworową.



"Przez ostatnie trzy miesiące przechodziłem chemioterapię. Mam raka. Jestem przerażony i jest to słabe, ale jednocześnie mam ogromne szczęście - jestem otoczony wspaniałymi lekarzami, rodziną i przyjaciółmi, którzy pomagają mi przez to wszystko przejść" - napisał.



"Przede mną wciąż miesiące leczenia, ale staram się myśleć pozytywnie i mieć nadzieję. Nie mogę się doczekać, kiedy uwolnię się już od raka i zobaczę się z wami wszystkimi na koncertach. Kocham was" - dodał.



Nie ujawnił natomiast rodzaju i stopnia zaawansowania choroby, jednak zaznaczył, że jest gotów podjąć walkę.