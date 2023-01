Mark Capps nie żyje. Laureat Grammy został zastrzelony przez antyterrorystów

Według relacji 60-letniej żony Marka Cappsa i jej 23-letniej córki, mężczyzna miał zbudzić je o 3 nad ranem i trzymając pistolet w ręku, zmusił je, by poszły z nim do salonu. Groził, że je zastrzeli, jeśli spróbują wezwać pomoc. Kiedy jednak mężczyzna usnął, kobietom udało się wymknąć z domu.

Zgłosiły się na policję i opowiedziały o tym, co je spotkało. Organy ścigania zadecydowały o aresztowaniu Cappsa. Do jego domu wysłano policyjną jednostkę specjalną SWAT. Gdy funkcjonariusze ustawili się pod budynkiem, 54-latek otworzył główne drzwi wejściowe do domu i stanął w progu. Kazano mu podnieść ręce do góry. Gdy Capps odmówił, uznano, że stanowi zagrożenie dla policjantów i oddano w jego kierunku strzał. Zmarł chwilę później.

Policja nie ujawniła motywów działania Cappsa. Trwa śledztwo w jego sprawie. Rzecznik policji w Nashville komunikat dotyczący Cappsa wydał na YouTubie, na kanale Metropolitan Nashville Police Department. W jego relacji znajdują się też fragmenty z akcji zarejestrowane kamerą.

Wideo Critical Incident Briefing--Police Shooting on January 5, 2023

Mark Capps jest laureatem czterech nagród Grammy za najlepszy album w kategorii polki (zdobywał je w latach 2005-2008). Jako inżynier dźwięku współpracował z taki sławami jak Kenny Rogers czy Olivia Newton-John .