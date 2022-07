Niesamowity głos, ogromny talent muzyczny i wyrazisty styl sprawiły, że Amy Winehouse w ekspresowym tempie stała się znana i ceniona na całym świecie. Z kolei burzliwe związki, problemy psychiczne i uzależnienia doprowadziły do zdecydowanie przedwczesnej śmierci gwiazdy. Pokazać na ekranie skomplikowaną osobowość tej niezwykłej piosenkarki i to wszystko, co zdażyło się w jej trwającym zaledwie 27 lat życiu nie będzie zadaniem łatwym. Szczególnie trudne będzie to dla aktorki, która wcieli się w postać Amy Winehouse. A jeśli potwierdzą się doniesienia serwisu "Deadline", będzie nią Marisa Abela.

Reklama

Marisa Abela zagra Amy Winehouse w filmie biograficznym?

Portal, powołując się na osoby związane z produkcją filmu "Back to Black", podał właśnie, że aktorka znana z serialu "Branża" po czerwcowych castingach jest najpoważniejszą kandydatką do tej roli. Podobno podczas przesłuchań, które obejmowały m.in. próby śpiewu, Abela powaliła na kolana zarówno producentów, jak i reżysera Sama Taylora-Johnsona. Informatorzy serwisu "Deadline" wyraźnie zaznaczyli, że choć na te castingi zaproszono jeszcze kilka innych aktorek, to żadna z nich nie zrobiła na ekipie takiego wrażenia jak właśnie Abela.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Amy Winehouse (1983 - 2011) Interia.tv

25-letnia aktorka jest fizycznie podobna do Amy Winehouse. Podobnie jak wokalistka pochodzi z Wielkiej Brytanii, więc tym bardziej jej postać może być jej bliska.

Instagram Post

Sam film, do którego scenariusz napisał Matt Greenhalgh, będzie opowieścią o życiu Winehouse od momentu, gdy zaczynała jako piosenkarka jazzowej aż po okres jej największej sławy, ale też największych problemów, które doprowadziły do tragicznej śmierci. Brytyjska piosenkarka zmarła niespodziewanie 23 lipca 2011 roku w swoim domu w Londynie w wyniku zatrucia alkoholowego.