Marina Łuczenko-Szczęsna już planuje powrót do pracy

30 czerwca swoje pierwsze dziecko urodziła Marina Łuczenko-Szczęsna. Żona bramkarza reprezentacji Polski Wojciecha Szczęsnego nie zamierza jednak odpuścić swojej pasji, czyli śpiewania.

Marina Łuczenko-Szczęsna planuje nową płytę AKPA

Marina Łuczenko-Szczęsna i Wojciech Szczęsny w mediach społecznościowych poinformowali, że 30 czerwca na świat przyszedł ich świat Liam.



"Kochani, dziękuję Wam serdecznie za wszystkie życzenia urodzinowe i zarazem chciałabym Wam z radością oznajmić, że 30.06.18 przywitaliśmy na świat naszego cudownego synka. Liam jest już z nami w domku i ma się dobrze. Chcielibyśmy z całego serca podziękować dyrekcji i sztabowi medycznemu szpitala im. Świętej Rodziny w Warszawie za profesjonalizm, dyskrecję i wspaniałą opiekę!" - napisała na swoim Instagramie Marina Łuczenko-Szczęsna (zachowaliśmy pisownię oryginalną).

Mąż wokalistki, bramkarz reprezentacji Polski i Juventusu Turyn Wojciech Szczęsny dodał, że jego żona i syn czują się dobrze, a Marinę nazwał "swoją bohaterką".

Na Instagramie pojawiło się też pierwsze zdjęcie Liama.



Wiadomo, że na razie macierzyństwo to priorytet Mariny, ale wokalistka nie planuje porzucić śpiewania.

"Marina w ciąży była bardzo kreatywna, tworzyła nowe melodie i cały czas śpiewała. Miała mnóstwo pomysłów na nowe piosenki" - twierdzi informatorka "Faktu".

"Na razie chce całkowicie poświęcić się synkowi, ale przed porodem rozmawiała z producentami i jeszcze w tym roku planuje wejść do studia i stworzyć materiał na trzecią płytę" - dodaje rozmówczyni tabloidu.

W listopadzie 2017 r. Marina wydała swoją drugą płytę - "On My Way".

Clip MaRina Takin' Ya Rock Out

Przypomnijmy, że Marina i Wojtek Szczęsny wzięli ślub 21 maja 2016 w Grecji. W połowie maja tego roku potwierdzili, że spodziewają się pierwszego dziecka.