Jak podaje "The Hollywood Reporter", Recording Academy, czyli organizacja przyznająca nagrody, wykreśliła Marylina Mansona ze względów... proceduralnych, ponieważ nie jest on autorem nominowanej piosenki (choć przyczynił się do jej powstania).

Jak z kolei informuje "The New York Times", jego nazwisko zniknęło z oficjalnej listy twórców utworu.

Co ciekawe uwikłany w szereg procesów o napaści na tle seksualnym rockman może jeszcze otrzymać nagrodę muzyczną w kategorii: album roku. Za płytę "Donda". Jego nazwisko nadal bowiem figuruje na obszernej liście artystów, którzy przyczynili się do powstania produkcji firmowanej przez Kanye Westa (Ye).

Reklama

Marilyn Manson w poprzednich edycjach Grammys otrzymał łącznie cztery nominacje. Nigdy jeszcze tej nagrody nie otrzymał.

Gala Grammy 2022 odbędzie się 31 stycznia w Los Angeles.