Z obszernego artykułu opublikowanego w czasopiśmie muzycznym "Rolling Stone" dowiadujemy się, że w rogu jednego z pokoi w apartamencie Marylina Mansona w Los Angeles znajdowało się niewielkie szklane pomieszczenie dźwiękoszczelne. Byłą to pozostałość po studiu muzycznym, które kiedyś mieściło się w tym mieszkaniu.

Kabinę, która służyła do realizacji nagrań, Manson miał przemienić w "pokój złych dziewczynek". Według relacji jego byłych partnerek, zamykał je tam, by je ukarać za choćby najmniejsze przewinienie. Kobiety były tam przetrzymywane po kilka godzin. Nawet gdyby krzyczały, i tak nikt by ich nie usłyszał. Kiedy ofiary Mansona zaczynały walczyć, to sprawiało mu jeszcze większą przyjemność.

Jeśli chodzi o inne charakterystyczne elementy w jego mieszkaniu, to było ono ozdobione krwią, swastykami i zdjęciami wyciętymi z magazynów porno. Dywany i meble były czarne, podobnie jak zasłony, które przysłaniały okna przez całą dobę. W apartamencie panował chłód - temperatura ustawiona była na 18 st. C.

W lutym biuro szeryfa Los Angeles wszczęło śledztwo przeciw muzykowi w sprawie przemocy domowej. Jak to tej pory, nie postawiono mu jednak żadnych zarzutów. Cztery kobiety wytoczyły mu sprawy cywilne, domagając się odszkodowań.

Marilyn Manson oskarżony o przestępstwa seksualne

Afera wokół Marilyn Mansona ( sprawdź ) zaczęła się po wyznaniu jego byłej narzeczonej, aktorki Evan Rachel Wood, która wprost nazwała gwiazdora osobą, która się nad nią znęcała. "Miałam wyprany mózg, byłam manipulowana" - pisała.

Aktorka w ten sposób uruchomiła lawinę wyznań, a wkrótce też pozwów przeciwko Mansonowi. Wiosną wszczęte zostało również oficjalne dochodzenie przeciwko Mansonowi w związku z licznymi oskarżeniami go o przemoc domową.



Krytycznie na temat wokalisty wypowiedziała się też część przedstawicieli branży muzycznej. Muzyka opuścił jego wieloletni menedżer, stracił kontrakt z agencją menedżerską oraz wytwórnią. Współpracę zerwały również dwa seriale, w których Manson miał się pojawić.



Manson komentuje zarzuty

"Oczywiście, moja sztuka i moje życie od dawna są magnesem dla kontrowersji, ale te ostatnie twierdzenia na mój temat są strasznymi wypaczeniami rzeczywistości" - napisał Manson w oświadczeniu już na początku sprawy.



"Moje intymne związki zawsze były całkowicie konsensualne z podobnie myślącymi partnerami. Niezależnie od tego, jak - i dlaczego - inni decydują się teraz przeinaczać przeszłość, taka jest prawda" - dodał.

Prawnicy Mansona w jego imieniu komentowali zarzuty w sądzie, gdzie obecnie wokalista walczy m.in. z byłą partnerką Esme Bianco. Adwokaci tłumaczyli, że aktorka serialu "Gra o tron" jest jedną z przedstawicielek "zorganizowanego ataku" wielu kobiet, które miały "cynicznie i nieuczciwie wykorzystywać #MeToo do zarobienia".



