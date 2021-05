Kolejna była partnerka Marylina Mansona idzie do sądu. Poważne oskarżenia

Afera wokół Marilyna Mansona nie cichnie. Kolejna była partnerka kontrowersyjnego wokalisty złożyła pozew, oskarżając go o przemoc seksualną. Wcześniej przeciwko gwiazdorowi na drogę sądową weszła m.in. aktorka Esme Bianco.

Marilyn Manson został ponownie pozwany /Frazer Harrison /Getty Images

Według najnowszych doniesień ze Stanów Zjednoczonych, była dziewczyna Mansona, która pragnie pozostać anonimowa, oskarżyła go o gwałt.

W dokumentach sądowych, do których dotarł serwis TMZ, anonimowa kobieta przyznała, że spotykała się z Mansonem w 2011 roku. Według jej relacji gwiazdor na jednej z randek zmusił ją do obejrzenia filmu "Groupie" (nieopublikowany), w którym zagrał sam Manson. Kobieta stwierdziła w pozwie, że po obejrzeniu filmu, w którym gwiazdor zmusza kobietę do seksu i upokarza ją, poznała prawdziwe oblicze wokalisty.



Ofiara Mansona wyznała, że gdy oddała mu klucz do jego domu, ten ją zgwałcił. Groził też, że ją zabije. Kobieta bała się o swoje życie.

W pozwie od skandalisty jego była dziewczyna domaga się odszkodowania i oficjalnego stwierdzenia, że złamał on prawo.



Lawina pozwów przeciwko Mansonowi

To kolejny pozew przeciwko Marilynowi Mansonowi, który został złożony do sądu przez jego byłą partnerkę. Jako pierwsza na drogę sądową zdecydowała się wejść Esme Bianco, która na początku maja oskarżyła muzyka o przemoc seksualną.

"Pan Warner używał narkotyków i gróźb, aby wielokrotnie wymusić akt seksualny z panią Bianco. Pan Warner dopuścił się gwałtu na pani Bianco w maju 2011 roku" - czytamy w pozwie.

Po aktorce "Gry o Tron" przeciwko Mansonowi pozwy złożyły też: Ashley Morgan Smithline (twierdzi, że Manson wykorzystał ją seksualnie) oraz jego była asystentka Ashley Waters (napaść, molestowanie seksualne).



Zdjęcie Esme Bianco jako pierwsza pozwała Marilyna Mansona / Sonia Moskowitz / Agencja FORUM

Początek afery z Mansonem w roli głównej

Afera wokół Mansona zaczęła się po wyznaniu jego byłej narzeczonej, aktorki Evan Rachel Wood, która wprost nazwała gwiazdora osobą, która się nad nią znęcała. "Miałam wyprany mózg, byłam manipulowana" - pisała.

Oprócz Wood przeciwko skandaliście wystąpiły również cztery inne kobiety w przeszłości z nim związane - Sarah McNeilly, Ashley Linsday Morgan i kobieta o imieniu Gabriella (nie chciała ujawniać nazwiska).

W kolejnych miesiącach kolejne kobiety pokrzywdzone przez Mansona oraz ludzie z branży krytycznie wypowiadali się na temat wokalisty.