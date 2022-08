Oszustwa, przemoc psychiczna, nachalność czy nawet molestowanie na tle seksualnym - te oraz wiele innych zagrożeń czekają na odbiorców internetu. Wynikają one z braku możliwości nadzorowania sieci.

Po dwutygodniowej akcji, podczas której artystka zapoznała swoich odbiorców z 68 anonimowymi postaciami z internetu, sama wciela się w... jednego z nich " -czytamy w zapowiedzi piosenki "Anon69".

"To moja ulubiona piosenka z tego projektu. Jest skoczna i przekorna, a w dodatku dzięki niej i całym jej internetowym klimacie mogliśmy nagłośnić parę kwestii, które są w sieci nieprzyjemne. W teledysku odwróciliśmy całą akcję do góry nogami - tym razem to ja byłam tym internetowym creepem" - tak o utworze mówi Marie. W teledysku pojawił się... Jakub Grabowski, wcześniej znany jako Quebonafide.

Clip Marie Anon69

Kim jest Marie?

Marie rozpoczęła działalność w roku 2020, wypuszczając pod szyldem thecutestlabel debiutancką, pełną wigoru EP "Candybar", a kilka miesięcy później - o wiele spokojniejszą i łagodną EP "Cafe Mari", z której pochodzi m.in. "Zero Calorie Cookies".

Utwór ten odbił się szerokim echem w serwisach społecznościowych, aplikacji TikTok oraz Twichu. Teledysk do tej piosenki ma obecnie ponad 21 milionów wyświetleń. W lutym bieżącego roku ukazał się debiutancki album wokalistki "Babyhands".