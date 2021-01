Marianne Faithfull: Wiele razy byłam blisko śmierci. Kiedy premiera nowej płyty "She Walks in Beauty"?

30 kwietnia do sklepów trafi nowy album Marianne Faithfull. Prace nad "She Walks in Beauty" utrudniła pandemia koronawirusa, która niemal kosztowała życie 74-letnią wokalistkę.

Marianne Faithfull zapowiedziała premierę nowej płyty /Dominique Charriau/WireImage /Getty Images

Album "She Walks in Beauty" powstał we współpracy z uznanym kompozytorem i multiinstrumentalistą - Warrenem Ellisem. Jak zapowiada Marianne Faithfull, ten krążek jest najbardziej charakterystycznym dziełem jej życia; spełnieniem ambicji połączenia poezji z muzyką.

Reklama

Praca nad nim rozpoczęła się krótko przed pandemią Covid-19. Wiele sesji nagraniowych odbyło się także w trakcie trwania lockdownu; Marianne prawie przypłaciła ten okres życiem, ponieważ zachorowała na koronawirusa (trafiła do szpitala).

Na szczęście, pokonała chorobę i mogła dokończyć pracę nad nową płytą. W nagraniach udział wzięli także Nick Cave, Brian Eno oraz wiolonczelista Vincent Ségal, który pełnił rolę kierownika muzycznego.

Teksty utworów to wiersze angielskich poetów romantycznych. "She Walks in Beauty" jest urzeczywistnieniem wielkiej pasji do poezji, w której Marianne Faithfull zakochała się jako nastolatka. Owa miłość pojawiła się, gdy artystka uczęszczała do St Joseph's Convent School w Reading, jeszcze przed wkroczeniem w świat rock'n'rolla i poznaniem Micka Jaggera z The Rolling Stones.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Marianne Faithfull Sparrows Will Sing

"Poezja była z nią przez całe życie" - wspomina Warren Ellis. "Marianne nią żyje, urzeczywistnia ją i to naprawdę słychać. Praca nad tym albumem była wspaniała. Teksty śpiewane przez Marianne całkowicie mnie pochłonęły. Sposób, w jaki śpiewa, interpretuje wiersze, jest porywający" - dodaje.



Marianne Faithfull kończy 70 lat 1 / 7 Brytyjska wokalistka, autorka tekstów i aktorka Marianne Faithfull przyszła na świat 29 grudnia 1946 roku. W czerwcu 1964 roku Brytyjka poznała menedżera The Rolling Stones, Andrew Loog Oldhama, dzięki któremu dwa miesiące później zadebiutowała piosenką "As Tears Go By”, którą napisał dla niej Mick Jagger i Keith Richards. Utwór dotarł na 9. miejsce brytyjskiej listy przebojów. Sporym powodzeniem cieszyły się również jej kolejne single: "This Little Bird", "Summer Nights" i "Come and Stay With Me" Źródło: Getty Images Autor: Stephan C Archetti/Keystone Features/Hulton Archive udostępnij

"Wiele razy byłam blisko śmierci..." - wspomina Marianne Faithfull. "Zawsze docieram tam, gdzie planowałam dotrzeć. Nawet kiedy zajmuje to dużo czasu, to w końcu się udaje. To co zaplanowałam sobie dawno temu, wiele dla mnie znaczy, więc nigdy nie odpuszczam! Wszystko co przeżyłam jest po prostu doświadczeniem życiowym i to bardzo pomaga w osiąganiu celów" - komentuje.